Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

29-aastane Kläbo kukkus neljapäeval Drammenis toimunud sprindivõistluse poolfinaalis ning jäi pikalt rajale lebama. 11-kordne olümpiavõitja viidi võistluspaigast kiirelt haiglasse ning Norra koondise arst Ove Feragen kinnitas reedel, et Kläbo sai kerge peapõrutuse.

"See tähendab, et ta peab järgnevad päevad puhkama," sõnas arst. "See tähendab, et ta ei osale laupäeval Holmenkolleni 50 km sõidus. Me jälgime tema seisundit pingsalt ning teeme jooksvalt uuringuid, et hinnata tema valmidust treeningutele ja võistlustele naasta."

"Praegu on veel vara öelda, kas ta osaleb USA-s MK-sarja finaaletapil. Tal läheb olukorda arvestades hästi, saab nüüd koju Trondheimi minna," lisas arst.

Kläbo on juba kindlustanud oma kuuenda MK-sarja üldvõidu ja ühtlasi ka sprindisõitude kristallgloobuse. Ta on ka pikemate sõitude arvestuses esikohal, aga vahe kaasmaalase Harald Östberg Amundseniga on 128 punkti, mis tähendab, et Amundsenil on võimalus kahe viimase etapiga väike kristallgloobus napsata.

Holmenkolleni vabatehnikamaraton toimub laupäeval, järgmisel nädalavahetusel tõmmatakse USA-s Lake Placidis MK-hooajale joon alla.