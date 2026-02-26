X!

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

Jalgrattasport
Johannes Hösflot Kläbo
Johannes Hösflot Kläbo Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Milano Cortina mängudel kõigi aegade edukamaks sportlaseks kerkinud Johannes Hösflot Kläbot kutsutakse uute väljakutsete leidmiseks rattaproffide maailma.

Norra profimeeskonna Uno-X Mobility juht ja endine tipprattur Thor Hushovd kaaluks igatahes kuulsa kaasmaalase palkamist.

"Ütlesin Kläbole eelmisel aastal, et kui olümpiamängud on läbi, peaks ta kaaluma mõne treeningu proovimist koos Uno-X meeskonnaga," sõnas Hushovd väljaandele Velo. "Olen temaga koos sõitnud ja on ilmne, et ta on loomupärane rattatalent. Ta istub rattal ilusti, kontrollib seda suurepäraselt ja kohaneb kiirelt."

Milano Cortina olümpiamängudel võitis Kläbo kuus kuldmedalit. Kokku on tal olümpiatelt 11 kulda ja kokku 13 medalit. "Olen alati öelnud, et Kläbol on erakordne füüsiline võimekus, mida tõeliselt ainulaadset," jätkas Hushovd. "Selle mootoriga, mis tal sees on, võiks saavutada edu pea igal vastupidavusalal."

Kläbol on sponsorleping Uno-X emafirmaga ja ta on tegelikult aastaid teinud kaasa ratturite treeninguid. Väidetavalt osales norralane mullu ka meeskonna ettevalmistusel Flandria velotuuriks ja viibis Tour de France'il VIP-ina.

Mullu kevadel rääkis Kläbo naljatamisi ka ise oma võimalikust tulevikust seoses jalgrattaspordiga. "Esmalt pean osalema 2026. aasta olümpiamängudel ja eks siis näeme," lausus ta toona. "Pärast olümpiamänge hakkan mõtlema, mida edasi teen. Nii et võib-olla peaks olema järgmine eesmärk liitumine Uno-X meeskonnaga."

Toimetaja: Siim Boikov

