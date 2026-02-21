Kläbo lisas auhinnakappi 11. olümpiakulla, Alev ja Himma 30 seas

Milano Cortina taliolümpia meeste murdmaasuusatamise 50 km klassikamaratoni võitis Johannes Hösflot Kläbo, kelle jaoks oli see karjääri 11. võit olümpiamängudel. Alvar Johannes Alev ja Martin Himma tegid karjääri parima individuaalvõistluse olümpiamängudel, Alev sai 15. koha ja Himma 29. koha.

Pärast esimest kümmet kilomeetrit oli eraldunud 20 suusatajast koosnev grupp, kellest oli kümme kilomeetrit hiljem alles jäänud viis. Järgmise viie kilomeetriga jätsid norralased Johannes Hösflot Kläbo, Martin Löwström Nyenget ja Emil Iversen seljataha ka neutraalse lipu all võistelnud Saveli Korosteljovi ning prantslase Victor Lovera.

Seejärel langes kullaheitlusest ka Iversen ning otsustavad kilomeetrid kujunesid Kläbo ja Nyengeti heitluseks. Norralased sõitsidki lõpuni kõrvuti, aga Kläbo näitas taaskord tõusul uskumatut taset ja võitis kahe tunni, kuue minuti ja 44,8 sekundiga oma 11. olümpiakulla. Lisaks võidutses ta Milano Cortina olümpial kõigil kuuel võistlusel.

Nyenget kaotas lõpuks kaasmaalasele 8,9 sekundiga, Iversen omakorda 30,7 sekundiga. Esikolmikule järgnesid prantslane Theo Schely (+2.59,7) ning Korosteljov (+3.38,3).

Alvar Johannes Alev tegi suurepärase võistluse ning püsis suure osa sõidust esimese 20 piirimail. Viimastel kilomeetritel näitas ta veelgi sisu ja võitles välja 15. koht (+8.02,5), mis on tema karjääri parim tulemus olümpiamängude individuaaldistantsil. Martin Himma püsis neljandas kümnes, aga andis endast viimastel kilomeetritel kõik ja ületas finišijoone 29. mehena (+14.28,4), mis tähistab samuti karjääri parimat tulemust olümpia individuaalvõistlusel.

Suusamaraton nõudis ka mitu katkestajat, näiteks jätsid sõidu pooleli Norra täht Harald Östberg Amundsen ja kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis olümpiavõidu teeninud soomlane Iivo Niskanen.

Enne võistlust:

50 km klassikadistantsis on stardinimekirjas 65 meest, numbrit üks kannab Norra täht Johannes Hösflot Kläbo, kellest on juba Milano Cortina olümpial saanud läbi aegade kõige võidukam murdmaasuusataja. 29-aastasel Kläbol on laupäeval võimalus teha midagi tõeliselt erakordset: ta on võitnud kõik viis seni toimunud meeste võistlust ja saaks suusamaratoniga teha kuuest kuus.

Kläbo on võitnud oma karjääri jooksul kümme olümpiakulda ja kokku 12 medalit, olümpiavõitude osas on temast võidukam olnud vaid USA ujumislegend Michael Phelps, kes võitis 2008. aastal Pekingi olümpial kõik kaheksa võistlust. Ameeriklasele olümpiavõitudega järele jõudmine jääb aga tulevikuks, sest Phelpsi kaela riputati kokku 23 kuldmedalit.

Kläbol on laupäevasel suusamaratonil aga vingeid konkurente, eesotsas kaasmaalaste Harald Östberg Amundseni, Martin Löwström Nyengeti ja Emil Iverseniga. Prantslane Mathis Desloges on võitnud Milano Cortina mängudel kolm hõbedat ja ihkab samuti Kläbo ees üht võitu.

Eestlastest asuvad rajale Alvar Johannes Alev (number 22) ja Martin Himma (33).