Mäesuusatamises jätkub Marco Odermatti ajastu

Marco Odermatt
Šveitsi mäesuusataja Marco Odermatt teenis Prantsusmaal Courchevelis toimunud kiirlaskumise MK-etapil kolmanda koha, aga kindlustas kokkuvõttes mäesuusatamise MK-sarja üldvõidu ehk suure kristallgloobuse.

Odermattil on kuus sõitu enne hooaja lõppu koos 1590 punkti, mida on 632 võrra enam kui teist kohta hoidval Brasiilia esindajal Lucas Pinheiro Braathenil ehk keegi talle enam ohtlik ei ole.

28-aastasele Odermattile tähendab see ühtlasi viiendat MK-sarja üldvõitu järjest. Viimaste aastate mäesuusatamise valitseja on ühtlasi kindlustanud esikoha ka kiirlaskumise arvestuses, mis on talle samuti viies järjestikune.

Courchevelis edestasid teda esikohale tulnud kogenud austerlane Vincent Kriechmayr (1.47,26), kes edestas üheksa sajandiksekundiga itaallast Giovanni Franzonit. Odermatt kaotas võitjale 31 sajandiksekundiga.

Neile järgnesid Stefan Rogentin (Šveits; +0,46), Raphael Haaser (Austria; +0,74), Daniel Hemetsberger (Austria; +0,95), Miha Hrobat (Sloveenia; +1,02) ja Martin Cater (Sloveenia; +1,11).

Eesti esindaja Juhan Luik sai 49. ehk viimase koha (+6,68).

Laupäeval ja pühapäeval on Courchevelis kavas ülisuurslaalomi etapid.

Toimetaja: Siim Boikov

