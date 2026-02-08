GALERIID | Alutaguse maratoni võitsid Kilp ja Mannima

Meeste grupifinišis osutus edukaimas Kilp, kellega sama aja 2:00.09 said ka eelmise aasta võitja Henri Roos ja Raido Ränkel. Neile kaotasid sekundiga Cristopher Kalev ja Albert Unn. Kuunedana lõpetanud Ralf Kivil jäi esiviisikust enam kui nelja minuti kaugusele.

Naiste parimana sai Tatjana Mannima üldpingereas 46. koha. Naistest sai teise koha Merilin Jürisaar ja kolmanda Aveli Juursalu.

24 kilomeetri pikkuse võistlusmaa esikoha viis Vilniusesse Andrei Barkovski, Marten Virkebau oli eestlastest parimana teine. Naiste klassi parimana lõpetas Liis-Marii Kaso 10. kohal.

Alutaguse maratoni põhidistantsi lõpetas 419-st alustajast 413. 24 kilomeetri pikkuse maa läbis 126 suusatajat. Ehk kokku sai kahe distantsi peale aja kirja 539 suusatajat.

Järgmisel nädalavahetusel on kavas Tartu maraton.