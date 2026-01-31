Neeruti maratonil võidutsesid Ränkel ja Mannima

Kokku tuli erinevatel distantsidel rajale ligi 450 suusasõpra ning 31 km pikkuse maratonidistantsi võttis ette 314 suusatajat.

Ränkel võttis võidu ajaga üks tund, 19 minutit ja 44 sekundit. Võiduga kinnistas ta Estoloppeti sarjas üldliidri positsiooni veelgi enam. Teise koha sai Morten Saetha ja kolmas oli Karel Tammjärv.

"Olud olid Viru Maratoniga sarnased, aga täna Morten sundis oluliselt rohkem pingutama," sõnas Ränkel võistluse järel. "Mõtlesin, et sõidan esimese ringi rahulikult pundis, aga siis meenus, et pärast on rajal veel rohkem inimesi ja siis esimese ringi lõpus ikkagi proovisin eest ära sõita, sain vahe sisse ja üsna selle vahega sõitsingi lõpuni," lisas ta.

Naiste arvestuses tuli ajaga üks tund, 31 minutit ja 22 sekundit esikohale Tatjana Mannima. Teine oli Ann-Christine Allik ja kolmas Merilin Jürisaar.

Naiste esikolmik. Vasakult: Ann-Christine Allik, Tatjana Mannima, Merilin Jürisaar. Autor/allikas: Estoloppet

Mannima jäi oludega rahule. "Ei olnud nii külm nagu me ootasime. Väga mõnus oli sõita! Proovisin tagasihoidlikumalt alustada ja leidsin endale mõnusa meeskonna ja sain niimoodi lõpuni sõita," ütles ta.

Teise koha teeninud Allik oli kõrgest lõppkohast üllatunud: "Ausalt öeldes oli see mulle endalegi üllatuseks! Stardis mõtlesin, et esimest korda alustan sõitu ebamugavustsoonis ja see tuli kasuks. Nii saab kohe ettepoole sõitma ja kui pundid moodustuvad, siis oledki kohe seal esimeses pundis sees. Kui finišikoridori jõudsin, siis kuulsin, et Tatjana just lõpetas ja siis olin ikka väga üllatunud enda positsiooni osas! Emotsioon on vägev ja ma olen väga rahul."

Estoloppeti sarja kolmas etapp, 48. Alutaguse Maraton toimub juba järgmisel nädalavahetusel Alutaguse Tervisespordikeskuses. 7. veebruaril on kavas naistele suunatud naistesõit ning populaarne öömaraton. 8. veebruaril toimuvad maratoni põhidistantsid ja Farmi lastesõidud.