Alutaguse maraton viib üle järvede

Kui veel nädal aega tagasi ei olnud korraldajad kindlad, et 48. Alutaguse Maraton klassikastiilis toimuda saab, siis nüüd saab täie kindlusega väita, et tulemas on klassikamaraton. "Kuigi Eesti on lumevaibaga kaetud, siis kahjuks tänavu ei ole Alutagusele piisavalt lund jätkunud," sõnas peakorraldaja Robert Peets.

"Lumeolud on keerulised ja seetõttu oli pikalt õhus alternatiiv, et Alutaguse Maraton toimub tänavu vabatehnikas. Sellegipoolest on mul hea meel kinnitada, et 8. veebruaril toimuv 48. Alutaguse Maraton sõidetakse klassikalises tehnikas ja veelgi enam, kokku pandud rada on Eestis ainulaadne."

48. Alutaguse Maratoni pikk distants sõidetakse kahel ringil, maratonidistantsi kogupikkus on 45 km. Poolmaraton sõidetakse ühel 24 km pikkusel ringil. Esmakordselt viib planeeritud ring osalejad kolme järve peale.

"Nädalavahetusel tegid 20 vabatahtlikku kaks päeva labidatööd, kandes metsa alt lund rajale ja valmistades rada ette, et klassikamaraton oleks võimalik. Sisuliselt sai kogu 24 km pikkune ring täiendava lumekatte ja rajatööd jätkuvad ka tuleval nädalal," selgitas Peets.

"Esmakordselt on meil suurepärane võimalus viia rada üle kolme järve, mis lisab niigi maalilistele Alutaguse Rahvuspargi vaadetele veel omakorda erilisust. Kaasatud on Liivjärv, Aknajärv ja Jaala järv."

Kokku ootavad korraldajad suusanädalavahetusel starti üle tuhande suusasõbra. Kõik stardid antakse Alutaguse Tervisespordikeskuses.