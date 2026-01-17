X!

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

Suusatamine
Anne Kyllönen ja Raido Ränkel.
Anne Kyllönen ja Raido Ränkel. Autor/allikas: Adam Illingworth/Estoloppet/Facebook
Suusatamine

40. korda sõidetud Viru suusamaratoni võitis Raido Ränkel.

Tänavune juubelimaraton tõi Mõedakule 600 suusasõpra, kellest ligi 400 sõitsid 35 kilomeetri pikkust põhidistantsi.

Kindla võidu teeninud Ränkel (Võrumaa Toidukeskus/Võrumaa Suusaklubi) läbis distantsi ajaga 1:32.02 ja edestas lähimaid konkurente rohkem kui kahe minutiga. Teise koha sai Karel Tammjärv (Tartu Suusaklubi; +2.24) ja kolmandaks tuli Sander Linnus (Team Kaitsevägi; +2.35).

Naiste võistluse võitis soomlanna Anne Kyllönen (1:39.35), kes sai absoluutarvestuses 14. koha. Kiireim eestlanna oli Teiloora Ojaste (Karupesa Team), kes kaotas võitjale ligi kaheksa minutiga ja finišeeris teisena. Pjedestaali viimasele astmele pääses Merilin Jürisaar (Team Fikala Nordess; +11.22).

Kuuest etapist koosnev Estoloppeti võistlussari jätkub kahe nädala pärast Neeruti maratoniga.

Toimetaja: Henrik Laever

