Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

Tänavune juubelimaraton tõi Mõedakule 600 suusasõpra, kellest ligi 400 sõitsid 35 kilomeetri pikkust põhidistantsi.

Kindla võidu teeninud Ränkel (Võrumaa Toidukeskus/Võrumaa Suusaklubi) läbis distantsi ajaga 1:32.02 ja edestas lähimaid konkurente rohkem kui kahe minutiga. Teise koha sai Karel Tammjärv (Tartu Suusaklubi; +2.24) ja kolmandaks tuli Sander Linnus (Team Kaitsevägi; +2.35).

Naiste võistluse võitis soomlanna Anne Kyllönen (1:39.35), kes sai absoluutarvestuses 14. koha. Kiireim eestlanna oli Teiloora Ojaste (Karupesa Team), kes kaotas võitjale ligi kaheksa minutiga ja finišeeris teisena. Pjedestaali viimasele astmele pääses Merilin Jürisaar (Team Fikala Nordess; +11.22).

Kuuest etapist koosnev Estoloppeti võistlussari jätkub kahe nädala pärast Neeruti maratoniga.