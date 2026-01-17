Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel
40. korda sõidetud Viru suusamaratoni võitis Raido Ränkel.
Tänavune juubelimaraton tõi Mõedakule 600 suusasõpra, kellest ligi 400 sõitsid 35 kilomeetri pikkust põhidistantsi.
Kindla võidu teeninud Ränkel (Võrumaa Toidukeskus/Võrumaa Suusaklubi) läbis distantsi ajaga 1:32.02 ja edestas lähimaid konkurente rohkem kui kahe minutiga. Teise koha sai Karel Tammjärv (Tartu Suusaklubi; +2.24) ja kolmandaks tuli Sander Linnus (Team Kaitsevägi; +2.35).
Naiste võistluse võitis soomlanna Anne Kyllönen (1:39.35), kes sai absoluutarvestuses 14. koha. Kiireim eestlanna oli Teiloora Ojaste (Karupesa Team), kes kaotas võitjale ligi kaheksa minutiga ja finišeeris teisena. Pjedestaali viimasele astmele pääses Merilin Jürisaar (Team Fikala Nordess; +11.22).
Kuuest etapist koosnev Estoloppeti võistlussari jätkub kahe nädala pärast Neeruti maratoniga.
Toimetaja: Henrik Laever