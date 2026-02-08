Alutaguse maratoni võitsid Kilp ja Mannima

Meeste grupifinišis osutus edukaimas Kilp, kellega sama aja 2:00.09 said ka eelmise aasta võitja Henri Roos ja Raido Ränkel. Neile kaotasid sekundiga Cristopher Kalev ja Albert Unn. Kuunedana lõpetanud Ralf Kivil jäi esiviisikust enam kui nelja minuti kaugusele.

Naiste parimana sai Tatjana Mannima üldpingereas 46. koha. Naistest sai teise koha Merilin Jürisaar ja kolmanda Aveli Juursalu.

Alutaguse maratoni põhidistantsile startis üle 400 suusataja.

Järgmisel nädalavahetusel on kavas Tartu maraton.