Vonni treener: ettevalmistus olümpiaks jätkub

Mäesuusatamine
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

USA mäesuusatäht Lindsey Vonn viidi reedel kukkumise järel haiglasse, aga tema treener Chris Knight kinnitas, et 41-aastase sportlane võistleb ikkagi Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Vonn kukkus reedesel kiirlaskumise MK-etapil Crans-Montanas ning vigastas rajapiirdesse libisedes oma vasakut põlve. Ameeriklanna viidi helikopteriga haiglasse ülevaatusele, kuid mäesuusataja andis pärast õnnetust ühismeedias teada, et tema olümpiaunistus polnud veel läbi.

Enne Vonni olid kukkunud veel kaks võistlejat, pärast ameeriklanna õnnetust jäeti võistlus pooleli.

Laupäeval ütles Vonni treener Chris Knight, et ameeriklanna jätab viimase olümpiaeelse võistluse vahele, aga kavatseb olümpial osaleda. "[Laupäeval] ta ei võistle, aga valmistub tavapäraselt Cortinaks," sõnas treener AP-le.

2010. aastal Vancouveris kiirlaskumises olümpiavõitjaks tulnud Vonn tegi seejärel ühismeediasse postituse, milles kinnitas treeneri öeldut. "Tänan teid kõiki toetuse eest, see tähendab mulle väga palju. Annan endast parima," kirjutas ameeriklanna.

Milano Cortina olümpiamängudel toimub naiste kiirlaskumine 8. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

