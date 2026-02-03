Vonn kavatseb rebenenud ristatisideme kiuste olümpial võistelda

Eelmise nädalala lõpus kukkus 41-aastane Vonn raskelt Šveitsis Crans-Montanas toimunud kiirlaskumise MK-etapil. Vancouveri olümpiavõitja sai küll ise püsti, aga haaras siis vasakust põlvest ja viidi rajalt helikopteriga haiglasse läbivaatusele.

Teisipäeval toimunud pressikonverentsil teatas Vonn, et on rebestanud vasaku põlve ristatisideme, kuid läheb ikkagi Milano Cortina OM-il - vähemalt pühapäevase kiirlaskumise - starti.

"Mul oli aimdus, et see oli halb kukkumine, aga olin enne MRT tulemuste nägemist lootusrikas. Ma ei ole pisaraid valanud, ma ei ole oma plaanist kõrvale kaldunud. Eelnevalt on alati olnud hetk, kus murdun, mõistan olukorra tõsidust ja seda, kuidas unistused hakkavad peost libisema. Aga seekord seda aega ei ole. Ma ei lase sellel peost libiseda ja olen stardis," rääkis ameeriklanna teisipäeval.

Veerand sajandi jooksul 84 MK-võitu teeninud Vonni karjääri on seganud mitmed vigastused, sealjuures on ta parema põlve ristatisideme rebestanud kahel korral. Tegelikult pole raske vigastusega võistlemine ameeriklanna jaoks midagi uut: 2016. aastal kukkus ta Andorra MK-etapil rängalt ja hiljem leidsid arstid tema vasakus põlves mitu lahtist luukildu, mistõttu lõpetas ta nädal hiljem ka varakult hooaja - aga vaid päev pärast õnnetust käis Vonn Andorras alpi kahevõistluse raames rajal ja sai 13. koha.

"See ei ole mu esimene rodeo," tõdes Vonn pressikonverentsil muiates. "Minu jaoks on keeruline lootust kaotada. Tunnen oma keha väga hästi ja olen üsna enesekindel inimene. Usun jätkuvalt oma võimalustesse: selg sirgu, pea püsti."