Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

Ameeriklanna Lindsey Vonn teenis St. Moritzis toimuval mäesuusatamise MK-etapil kiirlaskumises oma karjääri 83. etapivõidu ning sai sellega vanimaks mäesuusatajaks, kes MK-etapi võitnud.

Juba treeningul suurepärast kiirust näidanud Vonn sai laskumisel ajaks 1.29,63 ning teenis sellega kindla võidu: teise koha pälvis austerlanna Magdalena Egger, kes jäi Vonnist 0,98 sekundi kaugusele. Pjedestaalile pääses kaks Austria naist, Mirjam Puchner kaotas võitjale aga juba 1,16 sekundiga.

41-aastasest ameeriklannast sai sellega ühtlasi vanim mäesuusataja, kes maailma karika sarjas etapivõitu teeninud. Varasemalt kuulus see rekord legendaarsele šveitslasele Didier Cuche'le, kes võidutses 2012. aastal Crans-Montanas 37 aasta vanuselt.

"Ma olen füüsiliselt oma elu parimas vormis. Tunnen end praegu paremini kui 2013. aastal, mil ACL-i (põlve ristatiside - toim) vigastasin," sõnas Vonn pärast ajaloolist võitu. "Ma ei saaks õnnelikum olla. Tundsin end juba suvel hästi, aga ei olnud kiiruses veel kindel. Nüüd siis tean!"

MK-sarjas jätkab üldliidrina ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes on kolme etapivõiduga kogunud 458 punkti. Teisel kohal on Albaania võistleja Lara Colturi 302 punktiga, temast kaheksa punkti kaugusele jääb uus-meremaalanna Alice Robinson (294 p). Esimest korda sel hooajal võistlustules olnud Vonn pälvis 100 punkti ja kerkis kohe üldarvestuses 16. kohale.

Naised võistlevad St. Moritzis veel korra kiirlaskumises ning pühapäeval toimub ka ülisuurslaalomi võistlus.