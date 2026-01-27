USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

Lõplikusse koosseisu pääses 117 meest ja 115 naist, kellest kokku 98 on varem olümpiamängudel osalenud ja neist omakorda 18 on tulnud vähemalt korra olümpiavõitjaks.

Koguni seitse sportlast osaleb oma viiendatel mängudel: mäesuusataja Lindsey Vonn, kelgutajad Kaillie Humphries ja Elana Meyers Taylor, hokimängija Hilary Knight, iluuisutaja Evan Bates ning lumelaudurid Faye Thelen ja Nick Baumgartner.

40-aastane Humphries on ainus koondislane, kelle medalikapis on juba kolm kuldmedalit. Kaks kuldmedalit on ette näidata mäesuusatajal Mikaela Shiffrinil ja lumelauduril Chloe Kimil. Noorim koondislane on 15-aastane freestyle-suusataja Abby Winterberger ning vanim 54-aastane kurlingumängija Rich Ruohonen.

Kuigi USA domineerib pea igat suveolümpiamängude medalitabelit, siis taliolümpial on ameeriklased kõige rohkem medaleid võitnud vaid 1932. aasta mängudel. Neli aastat tagasi Pekingis lõpetati 25 medaliga Norra (37) ja Saksamaa (27) järel kolmandal kohal.

USA sportlased on taliolümpialt läbi aegade võitnud 330 medalit ja selles arvestuses jäädakse alla üksnes Norrale (405).