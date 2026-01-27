X!

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

OM2026
Mäesuusataja Mikaela Shiffrin.
Mäesuusataja Mikaela Shiffrin. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

USA olümpiakomitee teatas, et saadab Milano Cortina taliolümpiamängudele 232 sportlasest koosneva esinduse.

Lõplikusse koosseisu pääses 117 meest ja 115 naist, kellest kokku 98 on varem olümpiamängudel osalenud ja neist omakorda 18 on tulnud vähemalt korra olümpiavõitjaks.

Koguni seitse sportlast osaleb oma viiendatel mängudel: mäesuusataja Lindsey Vonn, kelgutajad Kaillie Humphries ja Elana Meyers Taylor, hokimängija Hilary Knight, iluuisutaja Evan Bates ning lumelaudurid Faye Thelen ja Nick Baumgartner.

40-aastane Humphries on ainus koondislane, kelle medalikapis on juba kolm kuldmedalit. Kaks kuldmedalit on ette näidata mäesuusatajal Mikaela Shiffrinil ja lumelauduril Chloe Kimil. Noorim koondislane on 15-aastane freestyle-suusataja Abby Winterberger ning vanim 54-aastane kurlingumängija Rich Ruohonen.

Kuigi USA domineerib pea igat suveolümpiamängude medalitabelit, siis taliolümpial on ameeriklased kõige rohkem medaleid võitnud vaid 1932. aasta mängudel. Neli aastat tagasi Pekingis lõpetati 25 medaliga Norra (37) ja Saksamaa (27) järel kolmandal kohal.

USA sportlased on taliolümpialt läbi aegade võitnud 330 medalit ja selles arvestuses jäädakse alla üksnes Norrale (405).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

18:32

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

26.01

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

23.01

Raju: kõik OM-i võistluspaigad pole valmis ja tõenäoliselt valmis ei saagi

23.01

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

23.01

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

22.01

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

21.01

Norra ja Prantsusmaa kinnitasid laskesuusakoondise koosseisu taliolümpiaks

sport.err.ee värsked uudised

19:44

Erm vaatab lootusrikkalt kevadesse: naelikud on tasakesi jalas

19:13

EADSE ja Peaasi panid seljad kokku, et aidata väärkohtlemise ohvriks langenud sportlasi

18:32

USA lähetab taliolümpiale üle 200 sportlase

17:53

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

17:12

Glinka alistas endise esisaja mängija

16:50

Maratoni eksmaailmarekordiomanik kolis Türgi lipu alla

16:16

Paskotši pääses taas Belgias vooru sümboolsesse koosseisu

15:51

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

15:16

JK Tabasalu loobus naiste meistriliigast

14:44

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

14:12

Sabalenka ja Svitolina lõpetasid ameeriklannade teekonna kindla võiduga

13:37

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

13:01

Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

12:29

Tunjov sai uue klubiga debüüdis jala valgeks

11:58

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo