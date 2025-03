Lindsey Vonn jõudis kuueaastase vaheaja järel pjedestaalile

Neljakordne MK-sarja üldvõitja ja karjääri jooksul 82 etapivõiduni jõudnud Vonn loobus tippspordist 2019. aastal, aga pärast edukat põlveoperatsiooni otsustas tänavuse hooaja eel areenile tagasi tulla. MK-sarja naasis ta jõulude eel ja nüüd jõudis ka esikolmikusse. Viimati astus Vonn pjedestaalile 2019. aasta MM-il, kui võitis kiirlaskumises pronksi.

Ühtlasi sai Vonnist nüüd vanim naine, kes on mäesuusatamises MK-etapil esikolmikusse jõudnud.

"See on hooaja viimane võistlus. Andsin endast kõik. See on see tase, mida tean, et olen võimeline näitama. Tean, et tegelikult suudan isegi veel paremini sõita," ütles Vonn pärast võistlust NBC-le.

Vonni suureks sihiks on pääseda järgmise aasta Milano-Cortina mängudeks USA koondisesse, et pärast olümpiat lõplikult karjäärile joon alla tõmmata. "See on olnud raske hooaeg, inimesed ütlevad, et ma ei suuda enam, ma olen liiga vana, ma pole enam piisavalt hea… arvan, et tõestasin nüüd kõigile, et nad eksisid," sõnas Vonn.

Sun Valleys sai esikoha Lara Gut-Behrami, kes sai karjääri 47. etapivõidu, seejuures 24. esikoha ülisuurslaalomis. Vonn kaotas šveitslannale 1,29 sekundiga. Kolmanda koha sai MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud itaallanna Federica Brignone, kaotades Gut-Behramile 1,33 sekundiga.

MK-sarja finaaletapp jätkub Sun Valleys neljapäevani, kavas on veel nii meeste kui naiste suurslaalom ja slaalom.