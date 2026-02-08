Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele

Breezy Johnson sai kuuenda võistlejana kirja aja 1.36,10 ning sellele jõudis kõige lähemale kümnendana läbimise teinud Aicher, kes jäi ameeriklannast siiski 0,04 sekundi kaugusele.

Seejärel sündis aga tõeliselt kurb juhtum, kui niigi rebestatud põlve ristatisidemest hoolimata võistelnud 41-aastane Lindsey Vonn koledalt kukkus ja olümpiarajale pikali jäi. Mäesuusalegend viidi pika pausi järel pealtvaatajate valju aplausi saatel helikopteriga haiglasse.

Pärast seda sai hea läbimisega hakkama ka neli aastat tagasi olümpiavõitjaks tulnud ja neli aastat hiljem hõbeda võitnud itaallanna Sofia Goggia, kes sai ajaks 1.36,69 ning kerkis sellega madalaimale pjedestaalikohale.

Ülejäänud läbimistega seis suuresti ei muutunud ning 30-aastane Johnson tuli olümpiavõitjaks, hõbe läks napilt kaotanud Aicherile ja Goggia pälvis pronksmedali.

Enne võistlust:

Pühapäeval läheb Tofane suusakeskuse nõlvadele 36 naist, kelle hulgas ka olümpiavõitjad Lindsey Vonn, Sofia Goggia ja Corinne Suter.

USA mäesuusalegend Vonn on saanud Milano Cortina olümpiaks aga erilist tähelepanu, sest vigastas vahetult enne olümpiat põlve ja teatas olümpiamängudel, et rebestas ristatisideme. 41-aastane ameeriklanna on tänavu maailma karika sarjas võitnud kaks kiirlaskumist ja hoiab ala üldarvestuses esikohta, aga karm põlvevigastus piirab kindlasti tema võimalust lisada 2010. aasta olümpiavõidule ja 2018. aasta pronksile medalilisa.

Lisaks on lummaval olümpiarajal võistlustules neli aastat tagasi Pekingis võidutsenud šveitslanna Corinne Suter, 2018. aastal PyeongChangis olümpiavõidu teeninud Sofia Goggia ning valitsev maailmameister Breezy Johnson.

Lisaks Shiffrinile on tänavu MK-sarjas etapivõite teeninud austerlanna Cornelia Hütter, sakslanna Emma Aicher ja itaallanna Nicol Delgado..