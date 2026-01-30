Põlve vigastanud mäesuusatäht viidi haiglasse: minu OM-unistus pole läbi

Reedesel kiirlaskumise MK-etapil kuuendana startinud Vonn kukkus ning libises rajapiiretesse. 41-aastane ameeriklanna sai omal jalal püsti, aga haaras siis vasakust põlvest ja viidi rajalt helikopteriga ära.

"Ta tunneb valusid ja seega on parem lasta arstidel jalg üle vaadata. Rajaäärne arst ütles esmase kontrolli põhjal, et põlv tundus korras olevat, aga ta ei saanud sajaprotsendiliselt kindel olla ja nii on mõistlik jalga haiglas kontrollida," sõnas Vonni treener Aksel Lund Svindal.

Hiljem kirjutas sotsiaalmeediasse oma kommentaari ka Vonn ise. "Vigastasin oma vasakut põlve ja arutan olukorda oma tiimi ja arstidega. Jätkame uuringutega. See on nädal enne olümpiamänge väga karm, aga tean tagasitulekutest nii mõndagi. Minu olümpiaunistus ei ole läbi: jagan edasist infot siis, kui olen selle saanud," teatas ameeriklanna.

Enne 84 MK-võitu teeninud ameeriklannat kukkusid veel ka Nina Ortlieb ja Marte Monsen, pärast Vonni õnnetust jäeti võistlus pooleli. Milano Cortina olümpiamängudel toimub naiste kiirlaskumine 8. veebruaril.