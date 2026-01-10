Vonn pani oma kogemused maksma

41-aastane ameeriklanna jõudis sel hooajal kiirlaskumises neljandat korda pjedestaalile ja korjas teise võidu. Ta edestas Zauchensees norralannat Kajsa Vickhoff Lied 0,37 sekundiga, kolmandaks tuli koondisekaaslane Jacqueline Wiles (+0,48).

"Ma olen üsna kangekaelne ja sihikindel inimene. Mul on väga suur võitlusvaim, see on lihtsalt minu loomuses," selgitas Vonn sportlase jaoks kõrges eas võistlemist. "Ausalt öeldes ma ei arvanud, et täna võidan, sest olin veendunud, et minu stardinumbriga (nr 6 - toim.) ei ole värske lume peal mingit võimalust. Nii et otsustasin lihtsalt täiega panna," lisas ta.

Esikolmikule järgnes itaallanna Laura Pirovano, kellel jäi karjääri esimesest pjedestaalikohast puudu 0,15 sekundit. Viienda koha hõivas šveitslanna Janine Schmitt (+0,65) ja kuues oli sakslanna Emma Aicher (+0,68).

MK-sarja üldarvestuses tõusis Vonn kuuendale kohale (450 punkti), liidrile Mikaela Shiffrinile kaotab ta 373 punktiga. Kiirlaskumise arvestuses juhib Vonn (340), teine on Aicher (211) ja kolmas Pirovano (167).

Pühapäeval sõidetakse Zauchensees ülisuurslaalomit.