Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud
Eesti freestyle-suusataja Henry Sildaru piirdus Šveitsis Laaxis toimuval pargisõidu maailmakarikaetapil kvalifikatsiooniga.
Sildaru sai esimesel laskumisel kirja 55,38 ja teisel vaid 21,06 punkti. See tähendas, et teises grupis oli ta 30 sõitja konkurentsis 18. Edasi finaali pääses seitse paremat.
Kahe grupi peale kokku oli Sildaru tulemus paremuselt 37.
Eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides Snowmassis toimunud pargisõidu MK-etapil sai Sildaru kõrge teise koha.
