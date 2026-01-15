X!

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

Freestyle-suusatamine
Henry Sildaru
Henry Sildaru Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Freestyle-suusatamine

Eesti freestyle-suusataja Henry Sildaru piirdus Šveitsis Laaxis toimuval pargisõidu maailmakarikaetapil kvalifikatsiooniga.

Sildaru sai esimesel laskumisel kirja 55,38 ja teisel vaid 21,06 punkti. See tähendas, et teises grupis oli ta 30 sõitja konkurentsis 18. Edasi finaali pääses seitse paremat.

Kahe grupi peale kokku oli Sildaru tulemus paremuselt 37.

Eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides Snowmassis toimunud pargisõidu MK-etapil sai Sildaru kõrge teise koha.

Toimetaja: Siim Boikov

