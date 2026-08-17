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Mäeuibo lõpetas eliitmeeste klassis tehtud EM-debüüdil esikümnes

Jalgrattasport
Riko Mäeuibo
Riko Mäeuibo Autor/allikas: M.Habrat.Photo
Jalgrattasport

Bulgaarias Sofias Vitosha Mountainil peetud mäestlaskumise Euroopa meistrivõistlustel pälvis Riko Mäeuibo eliitmeeste konkurentsis üheksanda koha.

Esimest aastat eliitmeeste klassis võistlev Mäeuibo sai finaalsõidus ajaks kolm minutit, 32,62 sekundit, mis andis eestlasele 55 ratturi konkurentsis üheksanda koha. Euroopa meistriks tulnud itaallasele Loris Revellile kaotas Mäeuibo 11 sekundiga. Hõbemedali pälvis itaallane Stefano Introzzi (+1,71) ja pronksmedali inglane Dom Platt (+4,28).

"Tegin kvalifikatsioonis raja lõpus kaks suurt viga, millega kaotasin palju aega, aga teadsin, et olen võimeline sõitma välja hea tulemuse," rääkis Mäeuibo võistluse järel. "Rajaga ma päris hästi sina peale ei saanud, kuna see oli minu jaoks liiga lame ja aeglane. Finaalsõidus tahtsin teha puhta sõidu, millega sain hakkama, kuid selles sõidus jäi puudu vajalikust intensiivsusest."

MU17 klassis võidutses prantslane Quentin Barbe ajaga 3.22,78. Joosep Toomas Kantsik (+39,75) sai kirja 16. tulemuse. Meesjuunioride seas tuli Euroopa meistriks hispaanlane Enol Torre Martinez ajaga 3.29,21. Rumi Kallas-Bieniecki (+40,25) teenis 30. koha. M35-39 konkurentsis oli parim hispaanlane Edgar Carballo Gonzalez ajaga 3.41,01. Andris-Toomas Martinson (+50,74) sai seitsmenda koha.

Toimetaja: Siim Boikov

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