Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

"Hetkeseisuga on meil kolm meeste ja neli naiste kohta. Need on kindlad numbrid. Me loodame, et õnnestub saada naistele viies ja meestele neljas koht," rääkis ERR-ile suusaliidu peasekretär Kristjan Koll.

"Olümpiakvalifikatsioon läheb meil lukku 18. jaanuaril ja ma ei taha veel öelda kellegi kohta, et kindlalt on [OM-pilet] käes. Olümpiakohtade jaotamine toimub MK-sarja üldarvestuse põhjal. Meestest on meil parimal kohal Alvar Johannes Alev. Kui meil on kolm kohta, siis esimene mees võib natukene kergendatumalt hingata, aga see ei tähenda midagi enne, kui 18. jaanuar lukku läheb," lisas Koll.

Alaliidu peasekretär lisas, et praeguse info põhjal Alev tänavust Tour de Skid lõpuni ei sõida. "Kui meil on meestest keegi 20-30 vahel ja naistest keegi samas kandis, siis ma usun, et see on täitsa okei," sõnas Koll.

Pühapäeval alanud Tour de Ski kaks viimast etappi, mis toimuvad 3.-4. jaanuaril, sõidetakse Val di Fiemmes, kus veebruaris hakatakse jagama olümpiamängude medaleid.

"Kuna sprindirada on muudetud võrreldes varasemate aastatega, siis see on kindlasti kõigile sportlastele hea võimalus seda kogeda," tõdes Koll. "Näha, kuidas uued kurvid toimivad, kus peab ennast veerand- ja poolfinaalides positsioneerima. Taustapersonali jaoks väga palju infot ei tule. Aastast aastasse on rajaolud erinevad, lumi erinev. Just täna rääkisin hooldemeestega, et kuigi Toblachis on igal aastal sarnased olud - öösel külm ja päeval soe -, siis sellest hoolimata tänased määrdevariandid ei ole need samad, mis eelmisel aastal."