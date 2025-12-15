X!

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

Suusatamine
Aivar Rehemaa.
Aivar Rehemaa. Autor/allikas: Kuvatõmmis
Suusatamine

Eesti murdmaasuusatamise koondise hooaja algus on pakkunud paar sähvatust Alvar Johannes Alevilt, kuid koondis tervikuna seni kõrges mängus olnud ei ole. Koondise peatreener Aivar Rehemaa muretsemiseks põhjust ei näe.

Murdmaasuusatamis MK-sari on meeste seas kulgenud suuresti norralaste ülemvõimu tähe all. Alvar Johannes Alevi pühapäevane 18. koht on Eesti suusatajate selle hooaja ainus suurem kordaminek. Küll aga võib tõdeda, et üldine keskmine tase on varasemaga võrreldes tõusnud ja läinud ka palju tihedamaks.

"Alev tegi igal juhul hea tulemuse. Ta tegi ka aasta tagasi Davosis hea sõidu," rääkis Rehemaa ERR-ile. "Meeste konkurents ongi hästi tihe ja 10 km on selline distants, kus 20 sekundi sees on 20 pluss meest. Kui sul on natukene kehvem päev, siis on koht 50. Kui on tavaline või hea päev, siis oled vabalt 20 parema hulgas. Paraku see meeste konkurents on selline ja eks kõik siis pingutavad ja teevad. Täna 50 parema sisse sõitjad võivad paremal päeval olla samamoodi 20 parema seas või isegi eespool."

Eesti meestest on seni MK-punktidele lisaks Alevile jõudnud ka Martin Himma ja Karl Sebastian Dremljuga. Ka naiste punktisaak ei ole seni olnud suur. Rehemaa hetkel muretsemiseks põhjust ei näe.

"Oleme sarnases seisus nagu eelmisel aastal. Kahjuks keegi liiga palju parem ei ole, samas liiga palju kehvem ka ei ole. Selles mõttes ma väga palju ei muretse. See oli esimene periood ja meil oli erinevaid muresid. Kui tüdrukute poolt vaadata, siis õed Kaasikud olid tervisega hädas. Meeste puhul oli nii ja naa. Kui välja tuua näiteks Martin [Himma], siis tema puhul siin viimasel nädalal natukene tegime asju valesti," selgitas Rehemaa.

"Need vahed on nii väikesed. Teeme natukene paremini ja oleme jälle heas konkurentsis. Üldiselt ütleksin, et koondise õhkkond on rahulik ja töine. Ma ei näe praegu väga suurt põhjust muretsemiseks, et meil oleks midagi halvasti. Kui me suudame terved püsida, siis oleme kindlasti järgmisel perioodil ja olümpiamängudel paremas seisus," lisas ta.

Davosi MK-etapil said neutraalse lipu all võistelda üle pea kolme aasta ka kaks Venemaa suusatajat. Rehemaa sõnul see kohapeal väga suurt tähelepanu ei äratanud.

"Ütlen ausalt. Ega väga ei tajunud, et midagi teistmoodi oleks. See tundus kuidagi imelik, aga keegi sellele liiga palju tähelepanu ei pööranud. Kõik tegid oma asja ja kui on selline otsus langetatud, siis on. Ega meil selle puhul liiga palju teha ei olnud," tõdes Rehemaa.

"Kui meile nädal või natukene rohkem tagasi Trondheimis see otsus tuli, siis mina lootsin, et esindajate koosolekul tõusevad suured suusariigid püsti ja näitavad oma meelestatust, aga kahjuks seda keegi ei teinud. Jäi selline mulje, et see otsus on tehtud kuskil meist kõrgemal ja peame sellega leppima. Ma olin üsna pettunud selles, et näiteks Rootsi, Norra või Soome ei tõusnud seal püsti ega näidanud seda meelestatust. Kõik lihtsalt kuulasid ja oligi kogu lugu. Eks omavahel ikka räägitakse, et see ei ole õige ja seda ei pooldata ning mõned väiksemad suusariigid tegid ettepaneku, et peaksime ühisavalduse tegema, aga see jäi soiku seal," lisas ta.

Murdmaasuusatajate hooaeg jätkub 28. detsembril, kui Itaalias Toblachis saab alguse Tour de Ski.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

19:51

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

19:16

GALERII | Sakus selgitati välja Eesti parimad cheerleader'id

18:40

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

18:02

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

17:29

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

16:45

Chiefs jääb üle kümne aasta play-off'ist välja, Mahomes sai tõsise vigastuse

16:11

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

15:51

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

laskesuusatamine

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

jäähoki

18:02

Hughes viskas Wildi särgis debüütvärava

08:09

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

14.12

Mõõnav Panter sai Leedu klubilt lüüa

13.12

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

freestyle suusatamine

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

11.12

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

kahevõistlus

12:55

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

12.12

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha

06.12

Rettenegger sai esimese MK-võidu, Ilves langes 23. kohale

suusatamine

17:29

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

14.12

Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

14.12

Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

13.12

Chanavat lõpetas Davosis norralaste seeria, eestlased edasi ei saanud

kiiruisutamine

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

12.12

Liiv alustas MK-etappi kaheksanda kohaga

07.12

Liiv lõpetas 500 meetri distantsil teises kümnes

suusahüpped

14.12

Prevc võitis neljandat korda järjest, Aigro piirdus avavooruga

13.12

Aigro jäi Klingenthalis teisest voorust välja, Prevcid võidutsesid jälle

12.12

Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha

iluuisutamine

14.12

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot Uuendatud

14.12

Petrõkina: tegin kõik hüpped ära, ka raskemad

13.12

Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

13.12

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

mäesuusatamine

14.12

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

13.12

Laine piirdus Val D'Isere's ühe laskumisega

13.12

Vonnil jäi teisest järjestikusest etapivõidust puudu 0,24 sekundit

12.12

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

jääkeegel

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

05.12

Eesti kurlingunaiskond püüab Kanadas olümpiapääset

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

lumelauasõit

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

27.11

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo