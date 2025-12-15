Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

Murdmaasuusatamis MK-sari on meeste seas kulgenud suuresti norralaste ülemvõimu tähe all. Alvar Johannes Alevi pühapäevane 18. koht on Eesti suusatajate selle hooaja ainus suurem kordaminek. Küll aga võib tõdeda, et üldine keskmine tase on varasemaga võrreldes tõusnud ja läinud ka palju tihedamaks.

"Alev tegi igal juhul hea tulemuse. Ta tegi ka aasta tagasi Davosis hea sõidu," rääkis Rehemaa ERR-ile. "Meeste konkurents ongi hästi tihe ja 10 km on selline distants, kus 20 sekundi sees on 20 pluss meest. Kui sul on natukene kehvem päev, siis on koht 50. Kui on tavaline või hea päev, siis oled vabalt 20 parema hulgas. Paraku see meeste konkurents on selline ja eks kõik siis pingutavad ja teevad. Täna 50 parema sisse sõitjad võivad paremal päeval olla samamoodi 20 parema seas või isegi eespool."

Eesti meestest on seni MK-punktidele lisaks Alevile jõudnud ka Martin Himma ja Karl Sebastian Dremljuga. Ka naiste punktisaak ei ole seni olnud suur. Rehemaa hetkel muretsemiseks põhjust ei näe.

"Oleme sarnases seisus nagu eelmisel aastal. Kahjuks keegi liiga palju parem ei ole, samas liiga palju kehvem ka ei ole. Selles mõttes ma väga palju ei muretse. See oli esimene periood ja meil oli erinevaid muresid. Kui tüdrukute poolt vaadata, siis õed Kaasikud olid tervisega hädas. Meeste puhul oli nii ja naa. Kui välja tuua näiteks Martin [Himma], siis tema puhul siin viimasel nädalal natukene tegime asju valesti," selgitas Rehemaa.

"Need vahed on nii väikesed. Teeme natukene paremini ja oleme jälle heas konkurentsis. Üldiselt ütleksin, et koondise õhkkond on rahulik ja töine. Ma ei näe praegu väga suurt põhjust muretsemiseks, et meil oleks midagi halvasti. Kui me suudame terved püsida, siis oleme kindlasti järgmisel perioodil ja olümpiamängudel paremas seisus," lisas ta.

Davosi MK-etapil said neutraalse lipu all võistelda üle pea kolme aasta ka kaks Venemaa suusatajat. Rehemaa sõnul see kohapeal väga suurt tähelepanu ei äratanud.

"Ütlen ausalt. Ega väga ei tajunud, et midagi teistmoodi oleks. See tundus kuidagi imelik, aga keegi sellele liiga palju tähelepanu ei pööranud. Kõik tegid oma asja ja kui on selline otsus langetatud, siis on. Ega meil selle puhul liiga palju teha ei olnud," tõdes Rehemaa.

"Kui meile nädal või natukene rohkem tagasi Trondheimis see otsus tuli, siis mina lootsin, et esindajate koosolekul tõusevad suured suusariigid püsti ja näitavad oma meelestatust, aga kahjuks seda keegi ei teinud. Jäi selline mulje, et see otsus on tehtud kuskil meist kõrgemal ja peame sellega leppima. Ma olin üsna pettunud selles, et näiteks Rootsi, Norra või Soome ei tõusnud seal püsti ega näidanud seda meelestatust. Kõik lihtsalt kuulasid ja oligi kogu lugu. Eks omavahel ikka räägitakse, et see ei ole õige ja seda ei pooldata ning mõned väiksemad suusariigid tegid ettepaneku, et peaksime ühisavalduse tegema, aga see jäi soiku seal," lisas ta.

Murdmaasuusatajate hooaeg jätkub 28. detsembril, kui Itaalias Toblachis saab alguse Tour de Ski.