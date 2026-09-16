Täht: emotsioon aitas võidu tuua

Nurgaründaja Tristan Tähe sõnul oli võidu võtmesõnaks emotsioon. "See aitaski meile võidu tuua. Praegu on super tunne! Ma ei tea, kas see meid sel turniiril elus hoiab, aga sellest hoolimata saime midagi head Eesti rahvale pakkuda ja kõigile neile, kes on meid tulnud siia toetama. Nad ei pea halva tujuga koju minema," sõnas Täht.

"Isiklikus plaanis on ka ülihea tunne! Ma küll ei mänginud viimases geimis, aga see on Eesti rahvuskoondis. Ei ole kõige olulisem, kas ma ise mängin, vaid kõige olulisem on tulemus. Täna see tulemus tuli. Holland saavutas Euroopa liigas teise koha. Seega kindlasti väga hea võit meie jaoks," lisas ta.

Neljapäeval läheb Eesti C-alagrupi viimases voorus vastamisi Soomega, kes on võitnud kõik neli seni peetud mängu. "Nüüd saime emotsiooni üles. Võib-olla Soome vastu punaseid kaarte jagama ei pea, aga kindlasti läheme sama agressiivselt peale ja ei anna midagi lihtsat neile," märkis Täht.