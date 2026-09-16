Tammearu: hea meel on võiduga intervjuud anda

"Tore on võita. Ilmselgelt. Oleme tahtnud igas mängus võidurõõmu tunda ja lõpuks suutsime panna kokku tervikuna ka veidi parema mängu," lausus Eesti koondise nurgaründaja Märt Tammearu ERR-ile.

"Eks vastased olid ka võib-olla natuke rohkem väsinud kui alguse poole. Aga see ei võta meie võitu vähemaks. Hea meel on olla jälle võiduga intervjuud andmas."

Juba enne kohtumist oli selge, et Eesti igal juhul edasi ei saa. Kuna Serbia võitis Taanit 3:2, siis see tulemus kustutas meie lootused. Küll aga oli võit tarvilik maailma reitingu ja MM-ile pääsemise suhtes.

"Liiga palju sellele ei mõelnud," sõnas Tammearu. "See mäng sai just enne meid läbi ka ja meil oli samal ajal juba soojendus käimas. Seal võis minna siia-sinna. Läksime lihtsalt mängima ja mis seal ikka - võitleme edasi ja üks mäng korraga."

Eesti koondis lõpetab EM-finaalturniiri neljapäeval kohtumisega võõrustaja Soome vastu.