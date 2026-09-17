Rikberg: tegu oli ühega kahest parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril

"Meil ei ole ühtegi lihtsat mängu EM-il olnud ega ka tulemas. Mängime ju finaalturniiril. Siin ei ole nõrkasid vastaseid, vaid pigem meiega samal või isegi kõrgemal tasemel riigid. Tänane mäng pakub eelkõige rahulolu. Tulemus oli hea. Ega siin turniiri lõpus ei ole lihtne, sest oleme juba päris palju mänginud. See on meil kaheksas või üheksas päev siin Tamperes. Tuleb ennast kokku võtta ja võidelda. Sellega sai meeskonda hakkama," kiitis Rikberg oma hoolealuseid.

Rikberg tõdes, et vahepeal jäädi hätta vastaste hanitamise ja pehmete löökidega, aga suures pildis suudeti kõige ohtlikumad mängijad neutraliseerida. "Teatud asjad toimisid. Kõik mitte ideaalselt, aga me saime kohe mängu alguses kontrolli alla nende kardetud temporündajad. See on Hollandi üks rünnaku ülesehituse aluseid. Me saime päris okeilt hakkama ka nende diagonaalründajaga, kes on neid seni mängust mängu vedanud. Mingi hetk hakkasime hätta jääma haintamise ja pehmete löökidega. Seda ma ei tahtnud kindlasti näha. Kolmandas geimis tõid vastastele pöörde vahetusmehed. Väga üksikud põhikoosseisu mehed jäid alles. Tulid uued, värskemad mehed ja meil tekkisid probleemid. Aga tulime sellest välja ja saime mänguvõidu kätte. See on täna kõige tähtsam," sõnas peatreener.

Eesti koondis sai EM-idel kõigi aegade viienda võidu. Varasemad triumfid sündisid Portugali, Horvaatia, Slovakkia ja Šveitsi üle. Kuhu paigutub nende kõrval Hollandi alistamine? "Ma sain juba ajakirjanikega seda mõelda ja arutada. Võit Hollandi üle on kas esimesel või teisel kohal. Võrreldav võit on ainult see, just vastase taset silmas pidades, kui alistasime Avo Keeli juhendamisel Portugali. Horvaatia oli ikkagi väsinud ja põlvkondi vahetamas punt ning Slovakkia ja Šveits on neist selgelt grammi võrra nõrgemad. Ehk siis tegu oli läbi aegade parima või ühega kahest parimast Eesti võrkpalli rahvusmeeskonna võidust EM-finaalturniiril," arvas Rikberg.

Juba enne kohtumist oli selge, et Eesti alagrupist igal juhul edasi ei saa. Küll aga oli võit tarvilik maailma reitingu ja MM-ile pääsemise suhtes. "Edasipääsuks ei piisanud, aga see oli üks meie eesmärkidest. Kui ma 2023. aastal peatreeneriks sain, siis rääkisin kogu aeg ja panin selle isegi kirja kui helesinise unistuse – pääseda MM-finaalturniirile. See helesinine unistus, mida alguses võib-olla realistlikuks ei peetud, muutus järjest reaalsemaks, kui hakkasime tulemusi tegema. Täna on see helesinine unistus elus ja selle nimel läheme homme (neljapäeval - toim.) Soome vastu võitlusesse," ütles Rikberg.

Eesti järgmine vastane on võitnud kõik neli seni peetud mängu. "Homme peab kõik sujuma. Soome on näidanud müstilist enesekindlust, võitluslikkust ja väga süsteemset mängu. Nende vastu on äärmiselt keeruline skoorida. Seal ei saa servipunkte otse, seal on raske rünnakut maha saada. Nende blokk ja kaitse toimib hiilgavalt. Nad mängivad 10 000 või rohkema pealtvaataja ees. Nad tahavad alagruppi võita. Nende ambitsioon pole enam kaheksa parema hulka jõudmisega seotud, vaid kõrgemad. Soome võrkpallis on praegu sellised ajad, et neile on lubatud pähe medalimõtted ja täiesti õigustatult. Midagi lihtsat meid ei oota. Olen nõus juba praegu kinnitama, et iga mees närib kasvõi läbi tarafleksi, et vajalik tulemus kätte saada," lubas Rikberg.

Eesti ja Soome kohtumine algab neljapäeval kell 20.00. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.