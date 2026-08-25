Northugi 19-aastane hoolealune alistas Kläbo, suusaliit MK-ust ei ava

19-aastane Leopold Strandi näol on küll tegemist veel juunioriga, kuid sportlasel on juba soov pääseda maailmakarikasarja täiskasvanute tasemel. Hiljutisel rullsuusavõistlusel näitas Northugi hoolealune, et selleks võib tal tõepoolest võimeid olla, edestades teiste seas ka Johannes Hösflot Kläbot. Norra alaliit ei kiirusta aga noort suusatajat veel MK-le saatma.

"Ma ei tunne, et võiksin seada eesmärgiks juunioride maailmameistrivõistlused. See oleks veidi liiga tagasihoidlik – tuleb seada endale kõrged sihid," ütles Leopold Strand NRK-le.

Petter Northug, kes Strandi juhendab, on sportlase seisukohaga päri.

"Olen täiesti nõus. Kui oled minu meeskonnas, siis jõuad juuniorina meistrivõistlustele. Just see jääb meelde," sõnas Petter Northug.

Sellest on möödas aasta, kui Northug leidis Strandile koha oma murdmaasuusatamise meeskonnas Team Burger King Northug.

Esimene aasta kujunes noorele suusatajale väga edukaks. Strand tuli juunioride maailmameistriks nii 10 kilomeetri klassikasõidus kui ka segateatesõidus, lisaks võitis ta hõbeda sprindis.

Sel nädalavahetusel saavutas ta võistlusel Top Sports Week pärast kolme tugevat etappi teise koha. Temast parem oli vaid ameeriklane Zak Ketterson.

See tähendab, et ta edestas kindlalt selliseid koondislasi nagu Johannes Hösflot Kläbo, Harald Östberg Amundsen, Emil Iversen, Mattis Stenshagen, Andreas Fjorden Ree. Seejuure tegi ta tuule alla ka enda treenerile Northugile.

"Potentsiaal on tohutu. Ma ei oleks üllatunud, kui näeksime teda sel talvel MK-sarja stardis, ega ka siis, kui ta oleks stardijoonel maailmameistrivõistlustel," lausus Northug.

Kui Beitostölenis toimuvate riiklike avavõistlustega algab õige suusahooaeg, ei ole 19-aastasel Strandil aga lubatud neil osaleda.

"On tõesti kahju, et seal ei saa parimatega mõõtu võtta. On väga kummaline, et me ei saa sinna minna," sõnas Strand.

Koondise juht Per Elias Kalfoss kinnitab NRK-le, et supertalendil ei lubata sinna minna.

"Meil ​​on Norras nii head juunioride võistlused, et meie arvates peaksid nad enne jõule võistlema juunioride klassis", ütleb ta.

Northugi sõnul muretsemiseks põhjust ei ole, ehkki ta nõustub, et parim viis on end tippudega võrrelda.

"Samas teame ka seda, et Beitostölenis on maailmakarikasarja koondisesse pääsemine praktiliselt võimatu," märkis ta.

Selle asemel alustab Strand hooaega tõenäoliselt täiskasvanute võistlustega Soomes ja Rootsis, kus juunioridel lubatakse hooaja avavõistlustel osaleda.

Strand loodab pääseda Norra täiskasvanute koosseisu Gäläs toimuval Norra karikasarja etapil.

"Võimalused maailmakarikasarja pääseda – need tulevad veel," ütles Northug "Arvan, et inimesed on nüüd seda nime märganud ja teavad, millist tööd ja vaeva ta on näinud, et jõuda sinna, kus ta praegu on."