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Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi ja avas EM-il võiduarve

Võrkpalli Eesti koondis
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Eesti võrkpallikoondis.
Eesti võrkpallikoondis. Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis alistas EM-finaalturniiril C-alagrupis Hollandi 3:1 ning sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu.

Eesti koondis läks mängule Hollandiga vastu teadmisega, et alagrupist ei ole enam võimalik edasi 16 parema sekka pääseda, sest eelnevas C-alagrupi kohtumises sai Serbia 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14) jagu Taanist.

Esimeses geimis püsis Eesti pikalt paari-kolmepunktilises kaotusseisus ning oli veel geimi lõpus taga 21:24, kuid Holland raiskas neli geimpalli ja Eesti napsas 27:25 geimivõidu.

Teise geimi alguses võitsid meeskonnad kordamööda punkte. Seisul 9:9 puhkes väljakul tõsisem sõnasõda, mis päädis punase kaardiga Alex Saaremaale ja hollandlasele Fabian Plakile. Mängu jätkudes haaras Eesti esmakordselt juhtohjad (11:10) ja hoidis seejärel kerget edu. Teine geim kuulus Eestile numbritega 25:22.

Kolmas geim algas sarnaselt eelmistele tasavägiselt. Holland läks rohkem kui ühe punktiga juhtima seisul 7:5 ning ei loovutanud enam edu. Eesti peatreener Alar Rikberg andis kaotusseisu suurenedes mänguaega pigem vahetusmeestele ning nende seast paistis eriti hästi silma 18-aastane Andres Jefanov. Geim lõppes Hollandi 25:18 paremusega.

Kuigi Holland läks neljanda geimi alguses 5:1 juhtima, siis Eesti võitles hingestatult edasi ja jõudis peagi löögiulatusse. Geimi lõpus tuli Eesti mängu sisse praaki, mis aitas Hollandil 22:19 juhtima minna. Kastanid tõi ilusti tulest välja Timo Lõhmus, kelle kaks serviässa viisid Eesti ette 23:22. Märt Tammearu tõi seejärel Eestile esimese matšpalli. Vastane suutis esimese päästa, aga teist mitte ning Tammearu vormistas Eestile 25:23 geimivõidu ja ühtlasi 3:1 matšivõidu.

Renee Teppan tõi Eesti resultatiivseimana 14 punkti. Tammearu ja Saaremaa lisasid omalt poolt vastavalt 13 ja üheksa silma. Hollandi parimana kogus 19 punkti Silvester Meijs.

Võiduga kindlustas Eesti C-alagrupi kokkuvõttes viienda koha. Neljapäeval minnakse viimases voorus vastamisi Soomega, kes on võitnud kõik neli seni peetud mängu.

Enne mängu:

Eesti koondis on seni tunnistanud EM-il ainult kaotuseid. Avamängus jäädi 1:3 alla Serbiale, seejärel saadi 0:3 kaotus Taanilt ja viimati kaotati Belgiale 1:3.

Holland on samuti hetkel võiduta: avamängus kaotati Belgiale 1:3 ning seejärel Taanile 0:3, Serbiale 2:3 ja Soomele 2:3.

Eesti ja Holland mängisid viimati omavahel 2019. aastal ja siis kohtuti koguni neljas mängus. Kuldliiga põhiturniiril võitis Eesti kodus 3:2, kuid kaotas võõrsil 0:3 ning finaalturniiril jäädi samuti 0:3 alla. Paar kuud hiljem Amsterdamis toimunud EM-il tuli Eestil vastu võtta 1:3 kaotus.

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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