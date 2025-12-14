Norra suusataja teenis karjääri esimese MK-etapivõidu

Murdmaasuusatamise maailmakarikaetapil Davosis võitis naiste 10 km eraldistardist vabatehnikasõidu norralanna Karoline Simpson-Larsen (26.34,9), kes edestas rootslannat Moa Ilarit (+2,1) ja kaasmaalannat Astrid Öyre Slindi (+2,2).

Seejuures oli Simpson-Larsen vaheaegade võrdluses veel 2,3 kilomeetrit enne lõppu Slindi järel teisel kohal, aga suutis lõpu konkurendist tugevamalt sõita. Ilar oli veelgi kiirem, aga oli eelnevalt rohkem sekundeid loovutanud.

Tegemist oli 28-aastase Simpson-Larseni karjääri esimese MK-etapivõidu ja üldse pjedestaalikohaga. Enne käimasolevat kalendriaastat polnud ta ka kümne parema hulka jõudnud.

Esikolmikule järgnesid Maja Dahlqvist (Rootsi; +6,0), Jessie Diggins (USA; +10,3), Leonie Perry (Prantsusmaa; +15,9), Kristin Austgulen Fosnäs (Norra; +21,7) ja Helen Hoffmann (Saksamaa; +27,4).

Teesi Tuul sai 48. (+2.31,6) ja Teiloora Ojaste 70. koha (+5.18,4). Kokku lõpetas võistluse 76 suusatajat.