Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

32-aastane Alev oli poolel distantsil ajaliselt 23. kohal, aga tõstis teises pooles tempot ning kerkis sõidu lõpuks 18. kohale, ületades finišijoone ajaga 21.51,5 (+1.10,8). Tegemist on tema MK-karjääri paremuselt teise tulemusega individuaaldistantsidel, mullu sai ta samuti Davosis 20 km klassikasõidus 12. koha.

Teised eestlased jäid tahapoole: Martin Himma pälvis 50. koha (+1.46,1), Christopher Kalev 56. koha (+1.57,0) ja Henri Roos 75. koha (+2.31,1).

Norra mehed teenisid viisikvõidu, mille esiotsas oli 24-aastane Einar Hedegart (22.40,7). Teise koha pälvis Harald Östberg Amundsen, kes kaotas Hedegartile lausa 11,7 sekundiga, pjedestaalile mahtus veel Mattis Stenshagen (+18,8). Esimesena jäi esikolmikust välja Johannes Hösflot Kläbo (+24,1), kellele järgnes Martin Löwström Nyenget (+30,6).

Kläbo on MK-sarja üldarvestuses 638 punkti ning jätkab esikohal, teisel kohal jätkav Amundsen (504 p) jääb juba 134 punkti kaugusele. Erik Valnes on 393 punktiga kolmas, talle järgnevad Nyenget (383 p), rootslane Edvin Anger (368 p), Stenshagen (358 p), austerlane Mika Vermeulen (339 p) ja Andreas Fjorden Ree (323 p). Teised mehed pole veel 300 punkti piiri ületanud.

Alev on kogunud 62 punkti ja asetseb üldarvestuses 66. real, Himma on 23 punktiga 98. kohal ning Karl Sebastian Dremljuga 22 punktiga 100. real.

Hooaeg jätkub 28. detsembril, kui Itaalias Toblachis saab alguse Tour de Ski.