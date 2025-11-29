X!

Teine voor jäeti ära, Lanišek sai teise võidu järjest

Suusahüpped
Anže Lanišek
Anže Lanišek Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Lehtikuva
Suusahüpped

Suusahüpete maailma karika etapil Rukas võitis laupäeval ühest voorust koosnenud võistluse sloveen Anže Lanisek, kes edestas jaapanlast Ren Nikaidot ja kaasmaalast Domen Prevci.

29-aastane Lanišek hüppas esimeses voorus 142 meetrit ja teenis 141,0 punkti, millega asus liidrikohale. Kuna teine voor jäeti ebasobivate olude tõttu ära, siis piisas sellest ka võiduks.

Lanišekile tähendas see teist esikohta järjest, sest ta oli parim ka nädala sees Faluni suurel mäel.

Teise koha sai 141 meetri ja 136,4 punktiga 24-aastane jaapanlane Nikaido, kes polnud MK-sarjas individuaalselt saanud seni kõrgemat kohta kui kuues. Prevc sai kirja 132,5 meetrit ja 128,0 punkti.

Kaheksa parema hulka mahtusid ka Vladimir Zografski (Bulgaaria; 125,4 punkti), Ryoyu Kobayashi (Jaapan; 122,7), Valentin Foubert (Prantsusmaa; 122,7), Andreas Wellinger (Saksamaa; 120,4) ja Niko Kytösaho (Soome; 119,6).

Eesti suusahüppaja Artti Aigro jättis etapi haiguse tõttu vahele.

Pühapäeval hüpatakse Rukal korra veel.

Toimetaja: Siim Boikov

