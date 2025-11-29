Teine voor jäeti ära, Lanišek sai teise võidu järjest
Suusahüpete maailma karika etapil Rukas võitis laupäeval ühest voorust koosnenud võistluse sloveen Anže Lanisek, kes edestas jaapanlast Ren Nikaidot ja kaasmaalast Domen Prevci.
29-aastane Lanišek hüppas esimeses voorus 142 meetrit ja teenis 141,0 punkti, millega asus liidrikohale. Kuna teine voor jäeti ebasobivate olude tõttu ära, siis piisas sellest ka võiduks.
What a jump it was from Anze Lanisek to secure his second World Cup win this season #fisskijumping #worldcupruka pic.twitter.com/UPz5mY5xEB— Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) November 29, 2025
Lanišekile tähendas see teist esikohta järjest, sest ta oli parim ka nädala sees Faluni suurel mäel.
Teise koha sai 141 meetri ja 136,4 punktiga 24-aastane jaapanlane Nikaido, kes polnud MK-sarjas individuaalselt saanud seni kõrgemat kohta kui kuues. Prevc sai kirja 132,5 meetrit ja 128,0 punkti.
Kaheksa parema hulka mahtusid ka Vladimir Zografski (Bulgaaria; 125,4 punkti), Ryoyu Kobayashi (Jaapan; 122,7), Valentin Foubert (Prantsusmaa; 122,7), Andreas Wellinger (Saksamaa; 120,4) ja Niko Kytösaho (Soome; 119,6).
Eesti suusahüppaja Artti Aigro jättis etapi haiguse tõttu vahele.
Pühapäeval hüpatakse Rukal korra veel.
