Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro hoiab MK-sarja üldarvestuses pärast kuut etappi 28. kohta. Pärast lühikest jõulupuhkust Eestis liigub ta juba nädala lõpus algavale Nelja hüppemäe turneele.

Hooaja esimesel etapil end kahel korral neljateistkümnendaks hüpanud Artti Aigro tõdeb, et novembri lõpus põetud haiguse tõttu kadus hea hüppevorm.

"Ma olin üldiselt väga rahul hooaja algusega Lillehammeris, kus ma suutsin stabiilselt hüppemäel enda asju teha, aga Falunis hakkas natuke juba haigus kimbutama ja vorm lagunes seal voodis ära, kus ma Rukal pikutasin," sõnas Aigro ERR-ile. "Teekond tagasi on natuke üle küngaste tulnud, aga üldiselt läheb ülesmäge."

Haiguseelsest vormist on Aigro sõnul puudu veel vaid pisiasjad. "Tasapisi olen kosunud. Jõunäitajad on veel natuke plaanist maas võrreldes sellega, kus nad hooaja alguses olid, aga töö käib selle nimel, et see turneeks saaks samale joonele," kinnitas ta.

Järgmisena ootab suusahüppajaid ees legendaarne Nelja hüppemäe turnee. Aigro läheb sinna lootuses jõuda igal võistlusel vähemalt 20 parema sekka.

"Mul on Eestis nüüd sel nädalal, mis mulle antud on, plaanis kolm jõutreeningut teha. millega ma üritan oma jõupoolt tagasi tuua. Turneel üritan samuti kõikidest duellidest võidu võtta ja hüpata kõik hüppevoorud kaasa," sõnas Aigro.

Nelja hüppemäe turnee saab alguse 28. detsembril Saksamaal.

Toimetaja: Anders Nõmm

