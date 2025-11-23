Shiffrin sai karjääri 103. MK-etapivõidu

30-aastane Shiffrin haaras liidrikoha juba avalaskumise järel, edestades Colturit 0,31 sekundiga. Teise laskumisega kasvatavas ta oma edu pea sekundi võrra, kuigi Albaania talispordi suurim täht suutis teise koha säilitada.

Sellest hoolimata ei arvanud ameeriklanna, et võit tuli lihtsalt. "Ma pidin nii kõvasti pingutama," sõnas ta. "Ma tean, et teised pingutasid, nii et valikut ei olnud - pidi hagu andma. Teine laskumine oli pingeline ja olen nii uhke, et näitasid jälle oma parimat suusatamist."

Kolmandana jõudis pjedestaalile šveitslanna Camille Rast (+1,41), kes edestas kaasmaalannat Wendy Holdeneri (+1,59). Viies oli ameeriklanna Paula Moltzan (+1,74) ja kuues austerlanna Katharina Truppe (+2,05).

Karjääri 103. MK-etapivõidu teeninud Shiffrin võidutses teist etappi järjest, sest oli slaalomis parim ka eelneval nädalavahetusel Levil. Ka siis sai teise koha just Colturi, aga kolmandaks tulnud sakslanna Emma Aicher piirdus Gurglis üheksanda kohaga (+2,79).

Mäesuusatamise naiste maailmakarikasari jätkub nädala pärast Ameerika Ühendriikide mäesuusakeskuses Copper Mountainis, kus on kavas hooaja teine suurslaalom ja kolmas slaalom.