X!

Shiffrin sai karjääri 103. MK-etapivõidu

Mäesuusatamine
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise maailmakarikaetapil Austrias Gurglis teenis naiste slaalomis kindla esikoha ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes edestas Lara Colturit (Albaania) 1,23 sekundiga.

30-aastane Shiffrin haaras liidrikoha juba avalaskumise järel, edestades Colturit 0,31 sekundiga. Teise laskumisega kasvatavas ta oma edu pea sekundi võrra, kuigi Albaania talispordi suurim täht suutis teise koha säilitada.

Sellest hoolimata ei arvanud ameeriklanna, et võit tuli lihtsalt. "Ma pidin nii kõvasti pingutama," sõnas ta. "Ma tean, et teised pingutasid, nii et valikut ei olnud - pidi hagu andma. Teine laskumine oli pingeline ja olen nii uhke, et näitasid jälle oma parimat suusatamist."

Kolmandana jõudis pjedestaalile šveitslanna Camille Rast (+1,41), kes edestas kaasmaalannat Wendy Holdeneri (+1,59). Viies oli ameeriklanna Paula Moltzan (+1,74) ja kuues austerlanna Katharina Truppe (+2,05).

Karjääri 103. MK-etapivõidu teeninud Shiffrin võidutses teist etappi järjest, sest oli slaalomis parim ka eelneval nädalavahetusel Levil. Ka siis sai teise koha just Colturi, aga kolmandaks tulnud sakslanna Emma Aicher piirdus Gurglis üheksanda kohaga (+2,79).

Mäesuusatamise naiste maailmakarikasari jätkub nädala pärast Ameerika Ühendriikide mäesuusakeskuses Copper Mountainis, kus on kavas hooaja teine suurslaalom ja kolmas slaalom.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

16:49

Shiffrin sai karjääri 103. MK-etapivõidu

16:21

Läti rannavõrkpallipaar tuli Austraalia liival maailmameistriks

15:59

Drell jõudis Badalona võidumängus kahekohalise punktisummani

15:31

EM-valiksarjas teise ringi pääsenud volleneiud said EEVZA turniiril pronksi

15:08

Bayern tuli dünaamilise prantslase juhtimisel kaotusseisust välja

14:36

Ingrid Neeli teekond Boca Ratonis lõppes poolfinaalis

14:13

Vigastuse järel naasnud Paskotši mäng jäi uuesti varakult pooleli

13:37

Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

13:02

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

12:31

Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

laskesuusatamine

20.11

Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

18.11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

jäähoki

13:02

Rooba jagas võidumängus kaks resultatiivset söötu

21.11

Ovetškin sai kirja karjääri 33. kübaratriki

20.11

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

20.11

Capitals viskas Edmontonile seitse väravat, Ovetškin jälle resultatiivne

freestyle suusatamine

22.11

Henry Sildaru MK-hooaja avastart jäeti tugeva tuule tõttu ära

21.11

Henry Sildaru hooaja avastart lükkus edasi

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

kahevõistlus

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

suusatamine

22.11

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

21.11

Kaasikud piirdusid Beitostölenis eelsõiduga

19.11

Johaug kritiseerib Rootsi sponsorlepingut: mina ei paneks seda logo eales rinnale

kiiruisutamine

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

22.11

Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

suusahüpped

22.11

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

21.11

Suusahüpete MK-sari sai hoo sisse Jaapani triumfiga

21.11

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

iluuisutamine

22.11

Selevko langes vabakava järel kaheksandale positsioonile

21.11

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

mäesuusatamine

16:49

Shiffrin sai karjääri 103. MK-etapivõidu

22.11

Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi Uuendatud

16.11

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

16.11

Laine Levi MK-etapil tulemust kirja ei saanud

jääkeegel

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki Uuendatud

22.11

Eesti kurlinguvõistkonnad alustavad Soomes EM-i

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

lumelauasõit

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo