Lainet jäi Austria MK-etapil teisest laskumisest lahutama üle sekundi

Avalaskumise kiireim oli norralane Atle Lie McGrath (52,12). Eelmisel nädalal koduses Levis esmakordselt pjedestaalile jõudnud soomlane Eduard Hallberg kaotas talle 0,17 sekundit, sama aja sai kirja ka Šveitsi mäesuusataja Tanguy Nef.

Laine sai laupäevasel avalaskumisel kirja aja 54,81, mis andis talle kokkuvõttes 40. koha. 30 parema sekka ehk teise vooru pääses viimasena itaallane Tommaso Sala ajaga 53,59.

Eesti mäesuusataja Tormis Laine ei pääsenud MK-sarja kolmandal osavõistlusel Austrias Gurglis slaalomi teise sõitu.

