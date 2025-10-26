Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

Austrias Söldenis sai alguse mäesuusatamise MK-hooaeg ning eestlane Tormis Laine parandas teise laskumisega oma positsiooni kolme koha võrra.

25-aastane Laine tuli mäest alla ajaga 1.00,50, millega kaotas liidrile Marco Odermattile 2,32 sekundiga. Eestlane maandus sellega 22. kohale, kuid ainult neli sportlast suutsid temast kiiremini sõita ja Laine pääses 26. teisele läbimisele.

Teisel laskumisel jäi Laine ajaks 57,72, mis oli vooru peale paremuselt seitsmes tulemus. Eestlase kahjuks olid vahed aga väikesed, mistõttu keriks ta vaid kolme positsiooni võrra ja lõpetas hooaja esimese MK-võistluse 23. kohaga (+2,19).

Mullu MK-sarja üldvõidu pälvinud Marco Odermatt kindlustas teise läbimisega oma esikoha ning saavutas koguajaga 1.56,03 esikoha, talle järgnesid austerlane Marco Schwarz (+0,24) ning norralane Atle Lie McGrath (+0,27), kes oli pärast esimest laskumist seitsmendal kohal.

Esikolmikule järgnesid veel austerlane Stefan Brennsteiner (+0,39), prantslane Thibaut Favrot (+0,63), austerlane Raphael Haaser ja norralane Henrik Kristoffersen (+0,71).

Mäesuusatamise maailma karika hooaeg jätkub 15. novembril Soomes Levis.