Jessie Diggins kinnitas, et lõpetab pärast olümpiat karjääri

Suusatamine
Jessie Diggins
Jessie Diggins Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Suusatamine

Ameerika Ühendriikide murdmaasuusataja Jessie Diggins kinnitas kolmapäeval ametlikult, et lõpetab algava hooaja järel sportlaskarjääri.

34-aastane Diggins on kroonitud kolmel korral (2021, 2024, 2025) MK-sarja üldvõitjaks ja kahel korral (2021, 2024) Tour de Ski võitjaks.

"Ma loodan, et mind ei jääda meenutama üksnes valuläve ja võime pärast armastatud tiimi ja spordiala, millest väga hoolin, nimel kannatada, vaid ka rõõmu, talvelõbude, võistlushimu, sügava haavatavuse ja avatuse pärast, mille olen kaasanud kõigesse, mida ette võtan," lausus ta USA suusaliidu teate vahendusel.

2018. aasta PyeongChangi olümpiamängudel võitis ta koos Kikkan Randalliga kuldmedali paarissprindis. Neli aastat hiljem Pekingis lisandus hõbe 30 km ühisstardist vabatehnikasõidus ja pronks individuaalses vabatehnikasprindis.

Maailmameistrivõistlustelt on tal seitse medalit, neist kaks kuldset: 2013. aastal paarissprindis taas koos Randalliga ja 2023. aastal 10 kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidus.

Sportlike saavutuste tagaajamise kõrval on Diggins pööranud tähelepanu ka vaimse tervise tähtsusele spordis.

"Olen uhke selle üle, kuidas olen töötanud võistkonna liidrina, aga ka selle üle, kuidas olen töötanud selle nimel, et aidata muuta spordiala kultuuri vaimse tervise osas - kuidas me sellest räägime, kuidas meil on lubatud abi paluda ja kuidas me aitame abi vajavaid sportlasi."

"Olen püüdnud saada selle eeskõnelejaks ja eeskujuks, keda 18-aastane Jessie vajas," jätkas ta. "Kas olen selles õnnestunud või mitte, aga olen sügavalt selle üle, et mul oli julgust oma elulugu jagada, et tuua esile soovitud muutus."

Kuuldused Digginsi lõpetamisest hakkasid tiirlema oktoobri algusest, kui sellest rääkis kindlas kõneviisis rahvusvahelise suusaliidu (FIS) murdmaasuusatamise võistlusdirektor Simon Caprini.

Toimetaja: Siim Boikov

