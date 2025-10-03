X!

FIS-i suusajuht: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

Suusatamine
Jessie Diggins Pekingi olümpial
Jessie Diggins Pekingi olümpial Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suusatamine

2018. aastal USA suusakoondisele ajaloolise olümpiavõidu toonud Jessie Diggins on otsustanud pärast tulevat hooaega karjääri lõpetada, teatas rahvusvahelise suusaliidu (FIS) murdmaasuusatamise võistlusdirektor Simon Caprini.

Caprini külastas taskuhäälingut "Nouvelles Traces" ning rääkis seal välja, et USA ajaloo edukaim murdmaasuusataja on otsustanud pärast tulevat olümpiahooaega sportlaskarjääri lõpetada.

Caprini sõnul lõpetab augustis 34. sünnipäeva tähistanud Diggins oma karjääri märtsikuus Lake Placidi MK-etapil, kodupubliku ees.

Diggins ja koondisekaaslane Kikkan Randall tegid 2018. aastal ajalugu, kui nad tõid PyeongChangi taliolümpial Ameerika Ühendriikidele murdmaasuusatamises esimese olümpiavõidu. Digginsi auhinnakappi kuulub veel kaks olümpiamedalit, kui ameeriklanna pälvis 2022. aastal Pekingis 30 km ühisstardist vabatehnikasõidus hõbeda ja vabatehnikasprindis pronksi.

Diggins on tulnud kahel korral maailmameistriks ning teeninud MM-idel veel kolm hõbemedalit ja kaks pronksi, lisaks on ta teeninud MK-sarjas kolm üldvõitu ja võitnud kahel korral ka Tour de Ski.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

