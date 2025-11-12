Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal

Eesti naiskond tegi uue valiksarja avamängus 28 pallikaotust, mille pealt teenisid hollandlannad 29 punkti. Hädas oldi vastaste keskmängija Emese Hofi pidurdamisega, hollandlannad võtsid ka 18 ründelauda.

Avapoolaja võitis Holland 41:32, kapten Mailis Poki ja Johanna Eliise Tederi korvide järel vähendas Eesti vahe veel seitsmele punktile, aga kohe pärast seda läks külalisnaiskond lõplikult oma teed ning alustas viimast veerandaega sealjuures 16 järjestikuse punktiga. Eesti poolelt jõudis viimase kümne minutiga sihile vaid Teder.

Eesti tabas viskeid 32-protsendiliselt (kahepunktivisked 9/31, kolmesed 10/28) ning jäi lauavõitluses alla 35:47.

Võõrustajate resultatiivseim oli 12 punkti visanud Johanna Eliise Teder, kümme punkti lisas Anna Gret Asi ning üheksa Mailis Pokk. Kadri-Ann Lass tabas 12 viskest kolm ning lõpetas mängu kaheksa punkti, kuue lauapalli ja kolme viskeblokeeringuga. Hof viskas Hollandi kasuks lõpuks 15 punkti, Laura Cornelius ja Noor Driessen lisasid 14 silma.

Enne mängu:

Eesti koondise peatreenerina debüteerib Toomas Annuk, kelle kõrval on abitreeneriteks Kaia Milling ning Rauno Pehka. "Suures plaanis tean mängijaid, noorematega olen nüüd tuttavaks saanud ja esimeste treeningute põhjal - arvestades, et õhkkond on positiivne ja energiat täis - tahaks Hollandile väärikat vastupanu osutada ja siis hakkame sealt edasi minema. Aken on lühike, aga anname endast maksimumi. Tähtis on iga trenn ja mäng endast parim anda," rääkis Annuk mängu eel.

Koondise liidriteks on välisliigades mängivad pallurid Mailis Pokk, Kadri-Ann Lass, Anna Gret Asi, Maaja Bratka, Johanna Eliise Teder. Lisaks Hollandile kuuluvad B-alagruppi veel Sloveenia ja Läti.

Asi peab valikgrupikaaslastest tugevaimaks Lätit ning võrdseimaks vastaseks Hollandit. "Nii palju kui mina Euroopa korvpalli jälginud olen, siis arvan, et Läti on meile kõige sitkem vastane. Hollandiga läheb meil kõige suuremaks madistamiseks, sealt võiks ikka võidu kätte saada," ütles Asi.

Esimene vastane Holland on korra saavutanud EM-il viienda koha ja kolmel korral kuuenda koha, kuid need tulemused on sündinud 1960. ja 1980. aastatel. "Neil [Hollandil] on head pikad ja head tagamängijad. Nad tahavad kindlasti korvi all mängida ja ka kiiret korvpalli mängida. Eeldan, et viskavad palju. Korvi all tuleb kõva võitlus, kuid nii ongi lõbusam," sõnas Bratka.

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. 15. novembril ootab rahvusnaiskonda kodumäng Sloveeniaga ja 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.