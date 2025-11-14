X!

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Siim Lõvi /ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondis pidi uue peatreeneri Toomas Annuki esimeses mängus vastu võtma kaotuse, kui jäi EM-valiksarja avamängus Hollandile alla 54:92. Juba laupäeval ootab ees järgmine mäng, kui võõrustatakse Sloveeniat.

17-aastane Laura Liisa Grünmann pääses kolmapäeval esimest korda algkoosseisus mängu ja sai 23 minutit Hollandi proffidega mõõtu võtta.

Laura Liisa Grünmann, see oli sulle teine mäng koondise eest, kui Hollandi vastu väljakule jooksid, aga esimest korda algkoosseisus. Räägi oma mõtetest ja tunnetest, kuidas sa selle sõnumi vastu võtsid, et oled algkoosseisu naine ja kuidas siis mängida oli?

Kui ma seda kuulsin enne mängu, siis ikka närv tuli päris korralikult sisse, aga kui hakkasime soojendust tegema, siis see närv läks ära, tuli keskenduda mängule. Ja ma ütleks, ma väga nautisin mängu. Üritasin olla enesekindel ja ma väga nautisin platsil olemist.

Kuidas siis selliste proffide vastu mängida on? Mis on väga raske, kuidas mängupinge üldse on võrreldes nende U-18 mängudega?

Õnneks ma olen saanud rohkem kogemust ka Balti liigas, kus mängivad ka Euro Cupi satsid ja kus on kõrge tasemega mängijad. Aga kindlasti on näha, et nad on palju füüsilisemad, enesekindlamad ja et nad võtavad vastu otsuseid, mida ma ei julgeks võtta.

Mängutempo on väga kiire?

Jaa, kindlasti.

Sa oled selline uus noor tulija Balti liigas, sa oled sellel hooajal kõmmutanud kõvasti, mis arengu on toonud?

Ma arvan, et tugevad mängud ongi just toonud selle arengu, et treener usaldab mind ja annab mulle seda enesekindlust, et ma võin teha ise ka ja üritan siis ise teha ja ka teistele võimalusi luua.

Kuidas sina korvpalli juurde sattusid? Me teame, sul vanem õde on ka koondises olnud ja mängib samamoodi klubis.

Jah, see oligi üsna loogiline, et kuna minu vanem õde mängib korvpalli, siis läksin tema jälgedes esimeses klassis ka korvpallitrenni.

Mis sind on inspireerinud ja millist tulevikku näed?

No ikkagi see, et mulle nii meeldib korvpall, see on nii lõbus ja tore mäng ja ikkagi püüdlen sinna, et kas või järgmine aasta minna välismaale ja siis edasi juba USA-sse ülikooli.

Korvpall meeldib vaatamata sellele, et siin treeningul on sul vasaku käe sõrm kõvasti pinget saanud?

Natuke jah, aga eks ikka juhtub.

Väike valu käib asja juurde?

Täpselt nii.

Mis sa homsest Sloveenia mängust ootad?

Seda, et me mängime agressiivselt, oleme heas mõttes selline vastik sats, et survestame, teeme oma asju ja et meil läheb ikka hästi.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.

Toimetaja: Maarja Värv

