Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

"Loomulikult on parandamisruumi omajagu. Eile vaatasime mänguvideo ära, täna siis natuke ka homset mängu silmas pidades Sloveeniat ja kus me saame ikkagi asju teha kvaliteetsemalt ennekõike. Iseenesest 30 minutit oli Hollandiga mäng ju üsna tubli, see viimane veerand… see on juba ajalugu ja seda väga ei meenuta," nentis Annuk. "Aga eks me ise oleme ikka arutanud, millest need asjad tekkisid ja loomulikult sellist kollapsi üritame homme kindlasti vältida. Kuigi tegemist on tõenäolisemalt veel tugevama vastasega. Eile, kui panin nende videot kokku, siis mängijate nimede taga olid ka koduklubid, päris aukartust äratav."

Millise taktikaga Sloveenia vastu minnakse? "Kui nüüd meie kaitsest rääkida ja nende rünnakut vaadata, ega me midagi väga muutma ei pea. Videokoosolekul kordasime need põhireeglid üle," selgitas Annuk. "Kvaliteetsed mängijad, nende mäng on võrdlemisi lihtne, vahe on detailides ja kvaliteedis. Eks me siis üritame natuke oma sellise innukuse ja võib-olla ka reeglite järgmisega kaitses mõned võimalused neil ära võtta. Kuigi raske ta saab olema, aga omad mõtted meil on ja ma usun, et mingil määral see homme toimib."

"Vaevalt siin kahe päevaga võlurohtu leiab, kuidas pallikaotusi vältida. Ilmselgelt oli Holland kaitses agressiivne, tänapäeva korvpallis ongi trend, et mängitakse kaitses agressiivselt, vea piiril. Võib-olla üks murekoht ongi see, et suur osa meie tüdrukutest ei ole harjunud igapäevaselt sellise kaitse vastu mängima," tõdes Annuk. "Mõned kindlasti on kõvemates liigades, aga eks ta ikka ehmatab ära ja tuleb sellist tehnilist praaki väga palju. Mida kinnitab see 28 pallikaotust esimeses mängus."

Kas koosseisus tehakse ka muudatusi? "Natuke ikka roteerime. Homme hommikul hõikame selle välja, aga arutasime eile Kaia ja Raunoga (abitreenerid Milling ja Pehka – toim) läbi ja natuke muudame koosseisu," ei hakanud Annuk nimesid välja käima.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.