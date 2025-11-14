X!

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Siim Lõvi /ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondis pidi uue peatreeneri Toomas Annuki esimeses mängus vastu võtma kaotuse, kui jäi EM-valiksarja avamängus Hollandile alla 54:92. Juba laupäeval ootab ees järgmine mäng, kui võõrustatakse Sloveeniat.

"Loomulikult on parandamisruumi omajagu. Eile vaatasime mänguvideo ära, täna siis natuke ka homset mängu silmas pidades Sloveeniat ja kus me saame ikkagi asju teha kvaliteetsemalt ennekõike. Iseenesest 30 minutit oli Hollandiga mäng ju üsna tubli, see viimane veerand… see on juba ajalugu ja seda väga ei meenuta," nentis Annuk. "Aga eks me ise oleme ikka arutanud, millest need asjad tekkisid ja loomulikult sellist kollapsi üritame homme kindlasti vältida. Kuigi tegemist on tõenäolisemalt veel tugevama vastasega. Eile, kui panin nende videot kokku, siis mängijate nimede taga olid ka koduklubid, päris aukartust äratav."

Millise taktikaga Sloveenia vastu minnakse? "Kui nüüd meie kaitsest rääkida ja nende rünnakut vaadata, ega me midagi väga muutma ei pea. Videokoosolekul kordasime need põhireeglid üle," selgitas Annuk. "Kvaliteetsed mängijad, nende mäng on võrdlemisi lihtne, vahe on detailides ja kvaliteedis. Eks me siis üritame natuke oma sellise innukuse ja võib-olla ka reeglite järgmisega kaitses mõned võimalused neil ära võtta. Kuigi raske ta saab olema, aga omad mõtted meil on ja ma usun, et mingil määral see homme toimib."

"Vaevalt siin kahe päevaga võlurohtu leiab, kuidas pallikaotusi vältida. Ilmselgelt oli Holland kaitses agressiivne, tänapäeva korvpallis ongi trend, et mängitakse kaitses agressiivselt, vea piiril. Võib-olla üks murekoht ongi see, et suur osa meie tüdrukutest ei ole harjunud igapäevaselt sellise kaitse vastu mängima," tõdes Annuk. "Mõned kindlasti on kõvemates liigades, aga eks ta ikka ehmatab ära ja tuleb sellist tehnilist praaki väga palju. Mida kinnitab see 28 pallikaotust esimeses mängus."

Kas koosseisus tehakse ka muudatusi? "Natuke ikka roteerime. Homme hommikul hõikame selle välja, aga arutasime eile Kaia ja Raunoga (abitreenerid Milling ja Pehka – toim) läbi ja natuke muudame koosseisu," ei hakanud Annuk nimesid välja käima.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

20:18

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

19:17

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13:01

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

10:28

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

09:06

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

13.11

Riismaa klubi võiduseeria katkes

13.11

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

13.11

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

13.11

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

videod

sport.err.ee uudised

20:18

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

19:49

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

19:17

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

18:45

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

18:08

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

17:27

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

15:02

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

14:22

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13:01

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

11:38

Aafrika riik sihib olümpiamängude korraldusõigust

loetumad

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

13.11

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13.11

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo