Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondisel seisab novembri keskel ees kolm EM-valikmängu. Juba kolmapäeval on kodusaalis esimeseks vastaseks Hollandi naiskond.

Rahvusnaiskonna kogenuim liige ja korvialune jõud Maaja Bratka mängib klubikorvpalli taas Inglismaal. Eelmise kümnendi keskel aitas ta koos õe Maiaga Loughborough Ülikooli kullale, sel hooajal kannab ta Manchester Basketballi mänguvormi.

"Ma arvan, et tulin Inglismaalt siia heas vormis. Klubiga alustasime ettevalmistust hooajaks üsna hilja, aga olen saanud palju mänguminuteid ja pidev treening on teinud vormi päris heaks," sõnas Bratka ERR-ile. "Tunnen, et treener usaldab mind ja selle pealt tuleb ka päris palju enesekindlust."

Otsus Inglismaale naasta sündis perekondlikel põhjustel. "Et õepojale lähemal olla. See on kõige lihtsam vastus," selgitas Bratka. "Liiga ise on veel arengujärgus. Seal on rahalisi raskusi ja igasugu teisi raskusi. Põhimõtteliselt on väga häid ja tugevaid klubisid ning siis selliseid kehvasid klubisid."

Eesti kuulub EM-valikturniiri B-gruppi koos Läti, Sloveenia ja Hollandiga. 12. ja 15. novembril ootavad kodumängud vastavalt Hollandi ja Sloveeniaga, 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.

"Olen varem Hollandi vastu mänginud, aga see oli väga-väga ammu. Neil on head pikad ja head tagamängijad. Nad tahavad kindlasti korvi all mängida ja ka kiiret korvpalli mängida. Eeldan, et viskavad palju. Korvi all tuleb kõva võitlus, kuid nii ongi lõbusam," ütles Bratka.

Rahvusnaiskonda ootavad ees esimesed ametlikud mängud uue peatreeneri Toomas Annuki juhendamisel. "Mulle meeldib, et koondises on rahulik õhkkond. Ei ole sellist paanikatunnet, et meil on väga vähe aega. Võtame rahulikult, saame kõik selgeks ja läheme kõik koos mängule vastu."

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. Otseülekanne Eesti - Hollandi kohtumisest algab kolmapäeval kell 18.50.

Toimetaja: Henrik Laever

