X!

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondis pidi uue peatreeneri Toomas Annuki esimeses mängus vastu võtma kaotuse, kui jäi EM-valiksarja avamängus Hollandile alla 54:92.

Varem ka naiste koondise abitreeneriks olnud Annuk nimetati naiskonna pealikuks tänavu mais. "Töö alles algas ja see mäng kindlasti tööpõldu suurendas," alustas Annuk mängu lõpus ERR-iga rääkides kokkuvõtet.

"See andis korraliku tagasiside, et kust me nüüd peame alustama. Siin on päris lihtsad asjad, millele tuleb hakata rõhku pöörama. 28 pallikaotust on ikkagi... seal olid mängijad, kelle kvaliteeti me teadsime, aga teine poolaeg nad jooksid meile pallikaotuste pealt," tõdes peatreener.

Veel kolmanda veerandaja alguses kahandas mängu alguses hästi kaugviskeid tabanud Eesti kaotusseisu seitsmele punktile, aga ülejäänud mängu võitsid hollandlannad 41:10. Viimane periood kuulus vastastele skooriga 26:2.

"Eks väsimust oli ka kindlasti, päris mitmed pole harjunud sellise tasemega mängijate vastu 40 minutit mängima. Surve oli korralik, kuskil me seal ära lagunesime," ütles Annuk. "Rünnakul jäeti mõnikord õiged visked viskamata, teinekord võeti päris kummalisi viskeid. See on vesi Hollandi kvaliteediga võistkonna veskile."

"Esimene poolaeg oli positiivne - tüdrukute energia, mis meil trennis oli, kandus ka väljakule," leidis Annuk oma debüütmängus ka rõõmustavat. "Rahvast oli meeldivalt palju, saaks veel laupäeval teise tribüünipoole ka täis, siis äkki õnnestuks veel tugevama Sloveenia vastu veel kauem mängus püsida."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:33

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

21:16

Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

20:57

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

20:31

TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

18:58

Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

17:10

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

11:59

Thunder jätkas võimsas hoos, Curry tegi karjääri esimese ebasportliku vea

10:48

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

09:10

Nunn ja Faried vedasid Panathinaikose kahe kaotuse järel taas võiduni

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

11.11

Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

11.11

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine Uuendatud

11.11

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees Uuendatud

videod

sport.err.ee uudised

21:43

Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

21:33

Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

21:16

Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

20:57

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

20:31

TalTech kostitas Keila KK-d lausa 110 punktiga

20:08

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

19:35

Korralik serv aitas Austraalia lahtiste piletit jahtiva Glinka võiduni

18:58

Keila KK-ga liitus Eesti-Läti korvpalliliigaga tuttav tagamängija

18:22

Talialade liit ei taha krossijooksu ega cyclo-crossi taliolümpial näha

17:42

Lajal kaotas sakslasele jälle kahes setis

17:10

NBA tähtede mäng toimub sel hooajal Euroopale sõbralikumal kellaajal

16:23

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

14:34

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

loetumad

11.11

Tennise aastalõputurniiril suri kaks pealtvaatajat

20:57

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

10:48

Veesaare hea partii aitas North Carolina kolmanda võiduni

11.11

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

11.11

Norra jalgpalli ootavad viimase veerandsajandi tähtsaimad mängud

11.11

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo