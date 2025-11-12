Annuk debüüdist: surve oli tugev, rünnakul jätsime õigeid viskeid võtmata

Varem ka naiste koondise abitreeneriks olnud Annuk nimetati naiskonna pealikuks tänavu mais. "Töö alles algas ja see mäng kindlasti tööpõldu suurendas," alustas Annuk mängu lõpus ERR-iga rääkides kokkuvõtet.

"See andis korraliku tagasiside, et kust me nüüd peame alustama. Siin on päris lihtsad asjad, millele tuleb hakata rõhku pöörama. 28 pallikaotust on ikkagi... seal olid mängijad, kelle kvaliteeti me teadsime, aga teine poolaeg nad jooksid meile pallikaotuste pealt," tõdes peatreener.

Veel kolmanda veerandaja alguses kahandas mängu alguses hästi kaugviskeid tabanud Eesti kaotusseisu seitsmele punktile, aga ülejäänud mängu võitsid hollandlannad 41:10. Viimane periood kuulus vastastele skooriga 26:2.

"Eks väsimust oli ka kindlasti, päris mitmed pole harjunud sellise tasemega mängijate vastu 40 minutit mängima. Surve oli korralik, kuskil me seal ära lagunesime," ütles Annuk. "Rünnakul jäeti mõnikord õiged visked viskamata, teinekord võeti päris kummalisi viskeid. See on vesi Hollandi kvaliteediga võistkonna veskile."

"Esimene poolaeg oli positiivne - tüdrukute energia, mis meil trennis oli, kandus ka väljakule," leidis Annuk oma debüütmängus ka rõõmustavat. "Rahvast oli meeldivalt palju, saaks veel laupäeval teise tribüünipoole ka täis, siis äkki õnnestuks veel tugevama Sloveenia vastu veel kauem mängus püsida."