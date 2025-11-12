Pokk: naiskonna keemia on väga hea, Sloveeniat ei tasu karta

Uus Euroopa meistrivõistluste valikturniir ei alanud Eesti korvpallinaiskond rõõmsates toonides, kui kodusaalis tuli tunnistada Hollandi 92:54 paremust.

Avapoolajal hästi viskeid tabanud Eesti lagunes mängu lõpus, kui viimane veerandaeg kaotati 2:26. Kokku tegid eestlannad 28 pallikaotust. "Hakkasime ise palju rabistama, ei saanud nende survega kohe hakkama. Oleks pidanud mängu rahulikuna hoidma, oma kindlalt ära tegema," rääkis mängu järel Eesti kapten Mailis Pokk.

Eesti naiskonna trumbiks on tugev tagaliin, kus mängivad pika NCAA-perioodi järel taas koondist esindavad Anna Gret Asi ja Johanna Eliise Teder ning selleks hooajaks Portugalis karjääri esimese välislepingu teeninud Sofia Kosareva.

"Keemia on väga hea, tänu Anna Gretile, Johannale ja Sofile on väga kindel tunne olla väljakul. Mängijate osas on kindlasti kindlam tunne väljakul olla," tõdes Pokk.

Eestlannade jaoks jätkub valiksari laupäeval, kui võõrustatakse tugevat Sloveenia naiskonda. "Me ei karda midagi - see mäng oli nagu oli, teeme oma korrektuurid. Meil on vägev treenerite pink, kes teeb meile kindlasti ettevalmistuse. Sloveeniat ei tasu karta, läheme samamoodi vastu, tugevalt peale," kinnitas kapten.