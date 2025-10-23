X!

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

Eesti naiste korvpallikoondisel seisab novembris ees valiksari, kui alustatakse 2027. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängudega. Valiksarja esimeses aknas kohtutakse koduväljakul Hollandi ja Sloveeniaga ning võõrsil Lätiga.

Naiste korvpallikoondis alustab valiksarja uue peatreeneri Toomas Annuki juhendamisel, kelle kõrval teevad abitreeneri debüüdi naiste rahvuskoondises Kaia Milling ning Rauno Pehka.

"Nii Kaia kui Rauno olid minu jaoks loogilised valikud ning suur heameel, et mõlemale pakkus amet rahvuskoondise juures väljakutset ja hindan nende valmidust maksimaalselt panustada," sõnas peatreener Annuk. 

"Kaia on end aastate jooksul tõestanud väga pühendunud ning tööka treenerina nii klubitasandil kui noortekoondiste juures ja tema üks roll saab olema noorema generatsiooni potentsiaalsete kandidaatide jälgimine. Lisaks on ta abiks vastaste skautimisel ning videoanalüüsiga töötamisel. Rauno kui endine tippmängija ja edukas noortetreener toob juurde teravat silma kui ka analüüsivõimet nii rünnakul kui kaitses, et mängijateni jõuaks võimalikult kvaliteetne info nii olukordade lahendamisel kui individuaalsete tugevuste esile toomisel," lisas Annuk.

Uue peatreeneri sõnul on koondise juurde kokku saadud potentsiaalikas ning toimiv abipersonal, kes teeb mängijate koondisesse kuulumise võimalikult mugavaks ning professionaalseks. "Usun, et oleme nii treenerite kui ülejäänud abipersonali näol saanud koondisesse väga lubava ning ühiselt toimiva koosseisu, kuhu kuuluvad veel füsioterapeut Viktoria Polyak, ÜKE-treener Kalev Elken ning arst Risto Võsaste. Ühise eesmärgi nimel koostööd tehes usun, et mängijaid tunnevad ennast koondises parimal moel."

Algavast valiksarjast ning kandidaatidest rääkides on Annukil hea meel, et üle pika aja on koondises näha mängijaid, kes õpingute tõttu USA-s pole viimastel aastatel koondist esindanud. "Ootuste osas on keeruline veel põhjapanevaid järeldusi teha, sest palju uut on nii mängugraafiku kui ka meie koosseisu osas. Paljud naised on hooaja sees hõivatud üliõpilaskorvpalliga USA-s ning see tähendab, et mängijate valik esimeses aknas on Euroopas ning kodumaal pallivate korvpallurite sümbioos," sõnas ta.

"Head meelt teeb, et koondises on tagasi üle mitme aasta Anna Gret Asi ning samuti Euroopasse naasnud Johanna Eliise Teder ja Helena Stina Svilberg," lisas peatreener.

Annuki meelest on alagrupp üle keskmise tugev, kuid loodab 12. novembril kodupubliku toel teha koos naiskonnaga hea alguse uuele valiksarjale kui kohtutakse Hollandiga. "Sloveenia saavutas viimasel EM-finaalturniiril üheksanda koha ning Lätis on pikaaegsed naiste korvpalli traditsioonid ning nende tugevus on läbi aastate Euroopa hinnatud olnud. Lisaks on alagrupis ka Holland, kellega avakohtumine seisab ees 12. novembril, kuhu kutsun kõiki kaasa elama ning meie naiskonda toetama. See mäng annab esimese pildi sellest, kus me hetkel asume ning kuhu suunas tuleb edasi liikuda seda valiksarja silmas pidades."

Toimetaja: Anders Nõmm

