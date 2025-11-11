X!

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Esmakordselt näitab Eesti naiste korvpallikoondise mänge ERR. Anu Sääritsa kõrval hakkab rahvusnaiskonna novembrikuiseid EM-valikmänge kommenteerima naiskonna endine peatreener Janne Schasmin.

Eesti naiskonna esimeseks vastaseks on kolmapäeval kodusaalis Holland. Lisaks kuuluvad B-alagruppi veel Sloveenia ja Läti. Järjest nooreneva naiskonna liidriteks on välisliigades mängivad Mailis Pokk, Anna Gret Asi, Kadri-Ann Lass, ja Maaja Bratka.

"Minu kõige eredam kogemus koondislasena oli võib-olla see, kui olime Bulgaarias turniiril ja pidime edasi saama. Siis oli meil paanika, et kas korvpalliliidul on raha, kui saame edasi," meenutas Schasmin oma koondisekarjääri ERR-ile.

Peatreenerina tüüris Schasmin Eesti rahvusnaiskonda aastatel 2017 kuni 2020. "Peatreenerina oli ülim kogemus see tunne, kui hümni mängitakse. Seda tunnet ei saa kogeda kuskil mujal või muud tööd tehes. Peatreenerina oli see tunne veel ülevam kui mängijana."

Esmaspäeval väisas Schasmin rahvusnaiskonna treeningut ja jäi nähtuga rahule. "Mulle meeldis nende energia. Meeldis noorte valmisolek ja selline teistmoodi, sirge seljaga olemine. See annab head lootust [valikmängudeks] ja nad kindlasti motiveerivad järgmiseid noori tüdrukuid, mis on väga äge."

Schasmin ootab elevusega kommentaatori rolli. "Nüüd tuleb keel teravaks teha. Olen väga elevil. Anu, aitäh kutse eest! Tulevad põnevad mängud ja kindlasti saame palju ägedaid emotsioone. Ja muidugi Toomasele (peatreener Annuk - toim.) palju edu. Tema sai naiste korvpalli juurde toodud ja see on end õigustanud. Ainult palju edu!".

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

16:10

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees

15:16

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine

14:47

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

12:44

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

10.11

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

10.11

Lass elust Rootsi tippklubis: eesmärk on meistritiitel, muu oleks pettumus

10.11

Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

10.11

Annuk EM-valikmängude eel: õhkkond on positiivne ja energiat täis

10.11

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

10.11

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

10.11

Rosenthal: kui klubihooajale mõelda, oleks võinud EM-i vahele jätta

09.11

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

videod

sport.err.ee uudised

17:12

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

16:10

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees

15:42

Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

15:16

Greeta Üprus: koondises on uus hingamine

14:47

Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

13:27

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

12:44

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

12:12

Tammeka otsib Valtnale asendajat

11:35

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

11:23

KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

09:42

Edmonton Oilers pesi häbi maha

loetumad

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

10.11

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

10.11

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo