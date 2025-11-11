Janne Schasmin astub kommentaatori rolli: keel tuleb teravaks rääkida

Eesti naiskonna esimeseks vastaseks on kolmapäeval kodusaalis Holland. Lisaks kuuluvad B-alagruppi veel Sloveenia ja Läti. Järjest nooreneva naiskonna liidriteks on välisliigades mängivad Mailis Pokk, Anna Gret Asi, Kadri-Ann Lass, ja Maaja Bratka.

"Minu kõige eredam kogemus koondislasena oli võib-olla see, kui olime Bulgaarias turniiril ja pidime edasi saama. Siis oli meil paanika, et kas korvpalliliidul on raha, kui saame edasi," meenutas Schasmin oma koondisekarjääri ERR-ile.

Peatreenerina tüüris Schasmin Eesti rahvusnaiskonda aastatel 2017 kuni 2020. "Peatreenerina oli ülim kogemus see tunne, kui hümni mängitakse. Seda tunnet ei saa kogeda kuskil mujal või muud tööd tehes. Peatreenerina oli see tunne veel ülevam kui mängijana."

Esmaspäeval väisas Schasmin rahvusnaiskonna treeningut ja jäi nähtuga rahule. "Mulle meeldis nende energia. Meeldis noorte valmisolek ja selline teistmoodi, sirge seljaga olemine. See annab head lootust [valikmängudeks] ja nad kindlasti motiveerivad järgmiseid noori tüdrukuid, mis on väga äge."

Schasmin ootab elevusega kommentaatori rolli. "Nüüd tuleb keel teravaks teha. Olen väga elevil. Anu, aitäh kutse eest! Tulevad põnevad mängud ja kindlasti saame palju ägedaid emotsioone. Ja muidugi Toomasele (peatreener Annuk - toim.) palju edu. Tema sai naiste korvpalli juurde toodud ja see on end õigustanud. Ainult palju edu!".