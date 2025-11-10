Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

Pikalt USA üliõpilasliigas NCAA mänginud Teder esindas rahvusnaiskonda viimati 2021. aasta sügisel Merike Andersoni lahkumismänguks olnud EM-valikturniiri kohtumises, milles Eesti alistas tugeva Suurbritannia 72:69.

"Olen väga elevil. Väga hea on kodus olla, ma ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud. Uhke tunne on tagasi olla ja Eesti koondist esindada," ütles Teder ERR-ile. "Just enne siia tulemist vaatasin pilte Andersoni lahkumismängust. Nii ägedad mälestused! Mäletan, et ta peale mängu ütles mulle suur aitäh, et tõime võidu koju. See oli väga vinge."

Tänavu suvel liitus Teder Itaalia tugevuselt teise liiga naiskonna Costa Masnaga, kus ta kannab nii platsil kui ka väljaspool seda olulist rolli. "Kuna olen nii kaua USA-s mänginud, siis tahtsin natukene rahulikumalt võtta. Mängin veidi noorema satsiga, aga teises liigas on väga kõva konkurents ja ägedad mängud. Seni olen väga nautinud. Sellest aastast on teises liigas mängud üle Itaalia, seega saame käia Sitsiilias ja Sardiinias võõrsilmängudel. Olen saanud päris palju Itaaliat avastada," alustas Teder.

"Olen suhteliselt palju vigastatud olnud, kuid oktoobrikuus tegin kaks-kolm head mängu. Kuna olen teistest veidi vanem ja teises liigas tohib naiskonnas olla kuni kaks välismängijat, siis minul on suhteliselt suur roll. Kuna on palju noori, siis saan neid õpetada, kuidas mängitakse veidi kõrgemal tasemel. Loodetavasti on Itaalia teine liiga hüppelauaks, et kuhugi kõrgemale minna. Peaasi, et jalad vastu peaksid ja keha jaksaks."

Teder kuulus NCAA-s kolm hooaega Washington State Cougarsi hingekirja. 2023/24 hooaeg jäi tal erinevate vigastuste tõttu vahele, aga möödunud hooajal pääses ta Colorado Buffaloesi särgis uuesti väljakule.

"Ägedaim elamus oli kindlasti Pac-12 turniiri võitmine. Ja üldse kõik inimesed ja sõbrad, keda seal kohtasin. Sain ka kaks bakalaureusekraadi ning Colorados tegin magistri business management'is, nii et igasuguseid pabereid sain ka," märkis Teder.

Eesti kuulub EM-valikturniiri B-gruppi koos Läti, Sloveenia ja Hollandiga. 12. ja 15. novembril ootavad kodumängud vastavalt Hollandi ja Sloveeniaga, 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.

"Kindlasti on võimalik neid hammustada. Meil on hea sats – on vanemaid mängijaid, on nooremaid ja nagu Anna Gret [Asi] ütles, siis kindlasti läheb esimeses mängus [Hollandiga] madistamiseks, sest nad on meile võrdne vastane. Koondiseakendes kunagi ei tea, kuidas läheb. Meil on underdog status, aga vast läheb hästi," ütles Teder.

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. Otseülekanne Eesti - Hollandi kohtumisest algab kolmapäeval kell 18.50.