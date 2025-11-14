X!

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Uues EM-valiksarjas tegi Eesti korvpallinaiskonnas debüüdi ka 18-aastane tagamängija Emma-Mia Küttis, kes pääses Hollandi vastu mängus kolmeks minutiks platsile. Ta valiti tagaliinis koosseisu Anna Gret Asi, Johanna Eliise Teder ja Sofia Kosareva kõrvale.

Emma-Mia Küttis on meil noor korvpallur, kes on saanud nüüd debüüdimaitset tunda ka Eesti naiskonnas raskes mängus Hollandi vastu. Missugused need kolm minutit sinu jaoks olid, kuidas mängida oli ja mis mõtetega mängult ära tulid?

Eks see ikka alguses raske ole ja ikka pabin oli sees, aga ma loodan, et esimese värina sai tehtud ja nüüd siit on ainult hea edasi minna.

Kust sina korvpallurina oled tulnud, kuidas sa korvpalli enda jaoks oled leidnud?

Mina alustasin Raplast, esimeses klassis mulle ei meeldinud korvpall, teises läksin tagasi ja see oli tegelikult minu jaoks üsna loogiline valik, sest mul suguvõsas väga paljud mängivad ja isa on ka mänginud, mitte küll väga kõrgel, aga Eesti esiliigas siiski.

Tegime ülekandes apsaka, ütlesime, et Kim-Erik Küttis on sinuga seotud.

Tema on minu sugulane, võiks öelda, et isegi suhteliselt lähedalt.

Kuidas see koondise keemia sinu jaoks siin on, see on ikkagi selline esimene suur mängimine?

Minu jaoks on väga positiivne, vanemad, kogenumad aitavad meid ja üsna avatud keskkond on meil siin, mulle väga meeldib.

Missuguse sihiga sina oled valinud korvpalli teekonna endale? Kas tahad tulevikus kuskile välisliigasse minna, USA ülikooli või millest unistad?

Mulle just meeldib Euroopa korvpall rohkem, aga kindlasti, kui mõni USA pakkumine tuleb, siis kõik vaatame ikka üle. Mul on veel õnneks aega selles mõttes, et saab teha otsuseid veel kaks aastat.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

14.11

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

14.11

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

14.11

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

14.11

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

14.11

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

14.11

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

14.11

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

14.11

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

13.11

Riismaa klubi võiduseeria katkes

13.11

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

videod

sport.err.ee uudised

14.11

Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

14.11

Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

14.11

Ellermann: tippu jõudmiseks peab olema erilise karakteriga hobune

14.11

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

14.11

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

14.11

ETV spordisaade, 14. november

14.11

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

14.11

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

14.11

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

14.11

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

14.11

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

14.11

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

14.11

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

14.11

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

loetumad

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale

14.11

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

14.11

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14.11

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

14.11

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13.11

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

14.11

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo