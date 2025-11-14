Küttis koondisedebüüdist: loodan, et esimese värina sai tehtud

Uues EM-valiksarjas tegi Eesti korvpallinaiskonnas debüüdi ka 18-aastane tagamängija Emma-Mia Küttis, kes pääses Hollandi vastu mängus kolmeks minutiks platsile. Ta valiti tagaliinis koosseisu Anna Gret Asi, Johanna Eliise Teder ja Sofia Kosareva kõrvale.

Emma-Mia Küttis on meil noor korvpallur, kes on saanud nüüd debüüdimaitset tunda ka Eesti naiskonnas raskes mängus Hollandi vastu. Missugused need kolm minutit sinu jaoks olid, kuidas mängida oli ja mis mõtetega mängult ära tulid?

Eks see ikka alguses raske ole ja ikka pabin oli sees, aga ma loodan, et esimese värina sai tehtud ja nüüd siit on ainult hea edasi minna.

Kust sina korvpallurina oled tulnud, kuidas sa korvpalli enda jaoks oled leidnud?

Mina alustasin Raplast, esimeses klassis mulle ei meeldinud korvpall, teises läksin tagasi ja see oli tegelikult minu jaoks üsna loogiline valik, sest mul suguvõsas väga paljud mängivad ja isa on ka mänginud, mitte küll väga kõrgel, aga Eesti esiliigas siiski.

Tegime ülekandes apsaka, ütlesime, et Kim-Erik Küttis on sinuga seotud.

Tema on minu sugulane, võiks öelda, et isegi suhteliselt lähedalt.

Kuidas see koondise keemia sinu jaoks siin on, see on ikkagi selline esimene suur mängimine?

Minu jaoks on väga positiivne, vanemad, kogenumad aitavad meid ja üsna avatud keskkond on meil siin, mulle väga meeldib.

Missuguse sihiga sina oled valinud korvpalli teekonna endale? Kas tahad tulevikus kuskile välisliigasse minna, USA ülikooli või millest unistad?

Mulle just meeldib Euroopa korvpall rohkem, aga kindlasti, kui mõni USA pakkumine tuleb, siis kõik vaatame ikka üle. Mul on veel õnneks aega selles mõttes, et saab teha otsuseid veel kaks aastat.

