Asi Läti naiskonna staarist: nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole

Anna Gret Asi.
Anna Gret Asi. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR
Eesti naiste korvpallikoondis peab teisipäeval kolmanda EM-valikmängu. Riias minnakse vastamisi Läti naiskonnaga, kellel on tabelis võit ja kaotus ning koosseisus tänavune WNBA finalist Kitija Laksa.

29-aastane Laksa siirdus pärast mitut edukat hooaega Euroopas tänavu kevadel WNBA-sse. Ta liitus Phoenix Mercuryga, kes jõudis finaalseeriasse, kus jäädi mängudega null-neli alla Las Vegas Acesile.

"WNBA-s finaali jõudmine on väga suur tunnustus Kitija Laksale endale ja kogu Lätile," ütles Eesti rahvusnaiskonna liider Anna Gret Asi ERR-ile. "See on ikkagi päris võimas WNBA finalisti vastu mängida ja seda taset tunda."

Mis teeb Laksa eriliseks? "Eks ikka vise. See on tal nii kiire ja kindel. Ikkagi Euroopa tipptasemel, võib-olla saab isegi öelda, et maailma tipptase, sest niisama WNBA satsi mängima ei saa. Meil tuleb sellega silm peal hoida. Nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole," selgitas Asi.

Lisaks Laksale tuleb eestlannadel silma peal hoida ka Anete Steinbergal, Aleksa Gulbel ja Digna Strautmanel.

"Steinberga on neil korralik korvialune jõud, suurte kogemustega. Gulbe on samamoodi korvi all väga osav ja tark mängija. Tagaliinis on Laksa ja noored, näiteks Strautmane. Nii et on, kelle vastu mängida. Oleneb, kuidas me nende jaoks valmistume, aga arvan, et tegelikult võime nende vastu okeilt mängida. Just eilse mängu (Sloveenia vastu - ERR) teise poolaja põhjal," märkis Asi.

Otseülekanne Eesti ja Läti naiskondade vahelisest EM-valikmängust algab teisipäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.

Toimetaja: Henrik Laever

