Greeta Üprus: koondises on uus hingamine

Eelmisel hooajal Saksamaa kõrgliigas mänginud Üprus naasis suvel endale tuttavasse Islandi kõrgliigasse, kus esindab Stjarnani värve. "Ütleme nii, et kolm aastat tagasi oli mul [Islandil] teistsugune roll. Olin ise kandvas rollis. Islandil on hästi palju üks-ühele, individuaalset mängimist. Hästi palju rõhutakse ameeriklastest mängijatele," rääkis Üprus ERR-ile.

Mitmeid aastaid välisklubides leiba teeninud Üprus kodumaale veel ei kipu. "Kahjuks Eesti korvpall ei paku sellel tasemel huvi. Kui Eestisse naasta, siis on töö kõrvalt tegemist. Endal oli soov välismaal jätkata, et veel mingi positiivne kogemus juurde saada."

Eesti naiskonna peatreenerina debüteerib Toomas Annuk, kelle kõrval saavad ristsed ka uued abitreenerid Kaia Milling ning Rauno Pehka. "Koondises on õhkkond väga positiivne ja vaba. Kui eile (pühapäeval - toim.) kõik esimest korda kokku said, siis oli uus hingamine. Kõik töö on eesti keeles, see on võib-olla isegi välismaal mängivatele mängijatele uus kogemus. Kõik ootame, mis mängudes tulema hakkab."

Esimeseks vastaseks on kolmapäeval kodusaalis Holland. "Meile tuleb vastu pikk võistkond. Üritame nendega võrdselt mängida ja nendega võidu joosta," märkis Üprus.