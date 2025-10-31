ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

Uut tiitlivõistluste tsüklit alustab esmalt Eesti korvpallinaiskond, kes avab EM-valiksarja Tallinnas 12. novembril mänguga Hollandi vastu, kohtumise otseülekannet näeb kanalil ETV2 või ERR-i spordiportaalis.

See on ka naiskonna uue peatreeneri Toomas Annuki ja uute abitreenerite Kaia Millingu ja Rauno Pehka debüütmänguks. "Ma arvan, et oleme leidnud sinna need inimesed, kes antud hetkel sinna sobivad. Ka naiskonna kapteni tagasiside on olnud positiivne ja mängijad on ka ootusärevad," ütles Eesti Korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

"Väga keeruline on mitte rõõmus olla, kui sa oled ERR-is. Seda on kõik oodanud, see on ainult positiivne. Ootused on ikka kõrged. Võtame mäng korraga, aga igal juhul on see ainult positiivne," lisas Roos.

EM-valiksarja formaati on muudetud ja naiskond mängib järjest kolm mängu. 15. novembril minnakse kodus kokku Sloveeniaga ja 18. novembril võõrsil Lätiga. Ka need kohtumised jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile.

"Naistel on uus formaat, kümne päeva jooksul kolm mängu on tohutu väljakutse," ütles Roos. "Neil on enne koondiseakna algust mängud veel pühapäeval ja siis aken on kümme päeva, aga mängud mängitakse ära kaheksa päevaga ja see on julm koormus. Loodame, et saame kõik mängijad ühes tükis klubidesse ka tagasi saata. See on kõige olulisem."

Heiko Rannula käe all mängiv korvpallimeeskond avab MM-valiksarja 28. novembril võõrsil Sloveeniaga mängides ja 1. detsembril Tallinnas Tšehhit võõrustades. Korvpalliliidu spordidirektori Raido Roosi sõnul saavad nii meeskond kui naiskond arvestada Euroopa liigades ja kodus mängivate palluritega.

"Ma arvan, et meil ei ole mõtet USA ülikoolide poole rääkida, sealt me kedagi kätte ei saa, kui hooaeg käib. Positiivne on see, et kõik, kes on terved, on öelnud, et nad on valmis tulema. Nüüd tuleb järgnevad nädalad hinge kinni hoida, et kellegagi midagi ei juhtuks," ütles Roos.

Nii meeskonna mäng Sloveenia kui Tšehhiga jõuab koos korvpallistuudioga ETV2 ekraanile. Meeskonna kandidaadid avalikustatakse uuel nädalal. Eemale jäävad Maik-Kalev Kotsar ja Siim-Sander Vene, kes taastuvad veel vigastusest.