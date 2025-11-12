Asi: me ei võidelnud viimased kuus-seitse minutit absoluutselt

Karmi viimase veerandaja kaotasid eestlannad kodupubliku ees 2:26. "Me jäime lihtsalt pehmeks ja ei võidelnud absoluutselt lõpuni viimased kuus-seitse minutit," rääkis kohtumise järel tagamängija Anna Gret Asi. "Võitluse jäljed olid täielikult kadunud. Natuke isegi piinlik, et sellise lõpuveerandi tegime," lisas ta.

"Ma arvan, et me saime õiged visked - üritasime palli rohkem sisse saada, nad panid kaitses natuke kõvemini. Võib-olla siis tulidki kiirustatud visked," sõnas Johanna Eliise Teder.

Viimati viis aastat tagasi koondist esindanud Asi tõdes, et sellise tulemusega on naiskonda naasta kurb. "Uhke tunne on ikka siin Eesti eest olla, õhkkond ja olemine on super, lihtsalt peame nüüd ise peeglisse vaatama ja omad parandused tegema. Naiskonnaga koos rääkima, et päris nii ikka ei saa," sõnas ta.

"See mäng on Balti ja Eesti liigadega võrreldes jõulisem," lisas pika NCAA-perioodi järel selleks hooajaks Belgia valitseva meistri Castors Braine'iga liitunud Asi. "Selleks peab valmis olema, kuigi seda ei saa igapäevaselt, see samm tuleb selle aknaga ise teha."

Juba laupäeval võõrustab Eesti tugevat Sloveeniat. "Vaatame filmi, õpime oma vigadest," ütles Teder. "Peame ka maha rahunema, võib-olla oli selline suur elevus ka sees," jätkas Asi. "Alguses läks ju hästi, siis üks hetk tulid tobedad pallikaotused - terve tiim lagunes täielikult ära."