X!

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

Korvpalli Eesti koondis
Rauno Pehka.
Rauno Pehka. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondise juures on esmakordselt abitreeneri rollis Rauno Pehka, kes on erinevate koondiste juures jaganud nõu 2008. aastast alates.

Rahvusnaiskonna eelmise nädala mängud Hollandi ja Sloveenia vastu olid Pehka jaoks esimesed naiskonna juures. "Toomas [koondise peatreener Annuk - ERR] on andnud mulle mõned ülesanded ja ma siis proovin neid jõudumööda ellu viia," ütles Pehka ERR-ile.

Ka Eesti rahvusmeeskonna abitreenerina töötanud Pehkal on naiskonna juures suurem roll suvisel perioodil, kui on rohkem aega intensiivsemateks treeninguteks.

"EM-valikmängude ajal on see trennide ja mängude vaheline osakaal niisugune, et trenni on vähe ja mänge on palju. See ei tähenda, et me teeks praegu vähe trenni, aga naiskond tuleb eri kohtadest kokku ja see protsess on seetõttu kogu aeg suhteliselt kiire," selgitas Pehka. "Nagu teada, et igasuguste asjade parandamine või korrigeerimine võtab ikka teatud aja ja korduste arvu ja seda ei ole lihtsalt aega praegu teha."

Eesti koondis kaotas eelmisel nädalal esimeses valikmängus Hollandile 54:92 ning teises mängus tuli tunnistada Sloveenia 87:65 üleolekut. Milles on võimalik koondisel juurde panna?

"Minu ootus on ikkagi see, et me suudaks võidelda ja anda endast mängust välja kõik, mis meil anda on, et pärast kui mäng on läbi saaks vaatamata seisule püsti päi saalist lahkuda. Andsime kõik ja midagi koju kaasa ei võta sellest, mis andmata jäi," märkis Pehka. "Niisuguse lühikese aja jooksul sa proovid igas mängus paremaks saada. Olgu see individuaalselt või võistkondlikult, et kui mõned asjad õnnestuvad ja võitlusvaim, kui see paraneb, siis see on ülim eesmärk."

Kolmandaks ja ühtlasi selle valikakna viimaseks vastaseks on Läti, kellega minnakse võõrsil vastamisi teisipäeval. "Meil on siin kuus väga korralikku veerandit ette näidata sellest kahest mängust, et hetkel ma ütleks, et see asi on minu jaoks küll väga positiivne olnud," ütles Pehka.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

18:19

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas eksimatult

16.11

Kolmikduubli teinud Jokic aitas Nuggetsi seitsmenda järjestikuse võiduni

16.11

Algkoosseisu pääsenud Drell aitas Joventuti võidule

15.11

Toom: treener ütles, et kui oleksime esimese kaotanud, näeks ta tobe välja

15.11

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

15.11

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

15.11

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

15.11

Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

15.11

Eesti korvpallinaiskond tegi tugeva Sloveenia vastu hea teise poolaja

videod

sport.err.ee uudised

18:19

Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

17:52

Neidude jalgpallikoondis alustas UEFA sõprusturniiri kaotusega Ukrainale

17:25

Üksiksõidu maailmameister teenis esimese GP-etapi võidu

16:50

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

12:27

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

loetumad

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo