Abitreener Pehka: meil on kuus väga korralikku veerandit ette näidata

Rahvusnaiskonna eelmise nädala mängud Hollandi ja Sloveenia vastu olid Pehka jaoks esimesed naiskonna juures. "Toomas [koondise peatreener Annuk - ERR] on andnud mulle mõned ülesanded ja ma siis proovin neid jõudumööda ellu viia," ütles Pehka ERR-ile.

Ka Eesti rahvusmeeskonna abitreenerina töötanud Pehkal on naiskonna juures suurem roll suvisel perioodil, kui on rohkem aega intensiivsemateks treeninguteks.

"EM-valikmängude ajal on see trennide ja mängude vaheline osakaal niisugune, et trenni on vähe ja mänge on palju. See ei tähenda, et me teeks praegu vähe trenni, aga naiskond tuleb eri kohtadest kokku ja see protsess on seetõttu kogu aeg suhteliselt kiire," selgitas Pehka. "Nagu teada, et igasuguste asjade parandamine või korrigeerimine võtab ikka teatud aja ja korduste arvu ja seda ei ole lihtsalt aega praegu teha."

Eesti koondis kaotas eelmisel nädalal esimeses valikmängus Hollandile 54:92 ning teises mängus tuli tunnistada Sloveenia 87:65 üleolekut. Milles on võimalik koondisel juurde panna?

"Minu ootus on ikkagi see, et me suudaks võidelda ja anda endast mängust välja kõik, mis meil anda on, et pärast kui mäng on läbi saaks vaatamata seisule püsti päi saalist lahkuda. Andsime kõik ja midagi koju kaasa ei võta sellest, mis andmata jäi," märkis Pehka. "Niisuguse lühikese aja jooksul sa proovid igas mängus paremaks saada. Olgu see individuaalselt või võistkondlikult, et kui mõned asjad õnnestuvad ja võitlusvaim, kui see paraneb, siis see on ülim eesmärk."

Kolmandaks ja ühtlasi selle valikakna viimaseks vastaseks on Läti, kellega minnakse võõrsil vastamisi teisipäeval. "Meil on siin kuus väga korralikku veerandit ette näidata sellest kahest mängust, et hetkel ma ütleks, et see asi on minu jaoks küll väga positiivne olnud," ütles Pehka.